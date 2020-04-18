補貼員工薪資三個月後 旅宿業：是老闆可能要關門

交通部因應新冠肺炎疫情對觀光產業提出培訓津貼、薪資補貼等的員工大補帖，期盼老闆不要裁員。旅宿業者說，補貼僅是一時性，他們要支撐貸款、房租、水電等壓力極大，三個月後觀光業景氣沒有回復，業界恐怕仍會有一波裁員潮。

今年初交通部為防疫部署先禁陸客團，接著不准外國旅行團進來，目前旅宿業平均住房率大概掉到一、二成。不少旅館從裁掉打工、計時人員開始，縮減人力。本月起申請的紓困2.0，補貼觀光產業從業人員四成薪，要求雇主至少維持發八成薪，同時給旅館營運一次性補貼，每家至少20萬元。

南部某五星級觀光旅館主管表示，300多名員工的每個月薪資約1200多萬，發四成薪仍是不小的數目；營運補貼對於維持固定資產的貸款、水電、房租等每個月1000多萬，杯水車薪。

他說，現在的補助都是一時性，若7月觀光無法回彈復甦，多數業者非裁員不可。「沒有人流，就沒有金流」，政府不可能一直補助下去，要關注的是在防疫與經濟的平衡。然而清明連假細胞簡訊，打趴中南部旅館。

該名主管建議，若經濟部能出面，觀光業多餘的人力媒合給目前需要支援的產業，讓公司以派遣的方式把員工送過去讓金流進來，能保住這些員工不被資遣。

台灣省旅館商業同業公會聯合會理事長洪祟元說，他們要負擔不只是人事費，不像旅行社一支電話可以做生意，中小型旅館每月營運成本100萬到400萬，「20萬的補助幾天就用完了」。他說，三個月後不是裁員與否的問題，是老闆可能要關門了。

新北旅館商業同業公會全聯會理事長曾美絹說，他們一直建議交通部紓困與失業給付一樣補助六成薪，由雇主負擔兩成。若資遣的員工可領到六成失業給付，有小孩最多可領八成，有的雇主可能情願資遣。