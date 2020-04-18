快訊

世衛遭批後開始讚美台灣防疫 但迴避能否參與WHA

下周二鋒面南下水氣多 吳德榮：濕涼多雨恐持續一周

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
今明兩天台灣附近水氣略增，各地仍為多雲時晴。本報資料照片
今明兩天台灣附近水氣略增，各地仍為多雲時晴。本報資料照片

氣象局說，今天天氣仍是多雲到晴，多數仍是暖而有陽光的天氣型態，高溫表現與今天類似，各地接近30度，然而南方雲系北移，使得東南台灣水氣增多，花東地區留意陣雨或雷雨現象，特別是海面移入的對流，至於其他地區，午後有些雷陣雨的機率，小範圍的分布在各地山區、南部地區。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣附近水氣略增，各地仍為多雲時晴，晝暖夜涼；東半部偶有零星降雨的機率；西半部清晨及金、馬，皆有霧發生的機率。今天北部17至31度、中部18至31度、南部17至32度、東部17至30度。

他說，下周一鋒面靠近，北部雲量略增、氣溫稍降，其他各地多雲時晴，舒適微熱；山區及北台灣局部地區有短暫陣雨的機率，西半部清晨及金、馬易有霧。

吳德榮說，下周二下午鋒面南下，冷空氣雖不強，但水氣多；天氣型態由溫暖少雨，轉變為濕涼多雨；此型態延續至26日尚未改變。期間中部以北最常受到影響，南部偶爾也受到一些影響；如遇中、小尺度對流系統發展，還會有較大的降雨，但有時也會出現空檔。

吳德榮表示，模式超過七天的模擬，理論上不確定性較大，故濕涼多雨是否如模擬持續至26日？各地逐日的天氣又將如何變化？都需要時間更近的資料，持續觀察是必要的。

吳德榮 氣象局

延伸閱讀

高溫上看31度！ 吳德榮：下周二起濕涼多雨

今明兩天晴朗 吳德榮：下周二起濕涼多雨

別被白天的陽光騙了 吳德榮：晚上仍可能10度以下

傍晚鋒面逼近！吳德榮：今晚明晨雨勢較大 愈晚愈冷

相關新聞

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

高鐵5月18日再減班 通勤時段不影響

受新冠肺炎疫情影響，台灣高鐵三月運量較去年同期大幅衰退約四成，高鐵昨宣布，五月十八日起再減一四七班，兩階段共減一成八的班次，不過通勤時段多數班次仍保留，滿足旅客通勤需求。

防疫飲食3重點 提升免疫力

防疫除戴口罩、勤洗手、保持社交距離外，提升自身免疫力也備受重視。童綜合醫院營養治療科主任李沛融表示，「防疫飲食」有3個重點，攝取足夠蛋白質、豐富蔬果及少精緻糖類，加上充足睡眠、規律運動，都有助於提高免疫力。

下周二鋒面南下水氣多 吳德榮：濕涼多雨恐持續一周

氣象局說，今天天氣仍是多雲到晴，多數仍是暖而有陽光的天氣型態，高溫表現與今天類似，各地接近30度，然而南方雲系北移，使得...

健康你我他／嚴控飲食比例 蛋白質與脂肪也要算

我並未從事耗費體力的粗重工作，但近年很容易全身倦怠，精神不濟，雖多吃多喝，體重卻持續減輕，視力模糊，傷口不易癒合。去年，到醫院做全身健檢，驚覺自己已加入糖友行列。

蜱蟲叮咬恐染SFTS 致死率17%列法定傳染病

遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬，可能造成「發熱伴血小板減少綜合症」，有致命風險，衛福部疾管署日前公告，將「發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）」列為第四類法定傳染病，臨床醫師發現符合通報病例定義者，應於24小時內通報。

肥胖恐易染疫 6食物幫你控制熱量

「肥胖」恐為感染新冠肺炎和導致重症的高風險因素之一，為了防疫、減少群聚，許多人周末假日宅在家，心情鬱悶外，還追劇配零食變成「沙發馬鈴薯」，體重不斷上升，在防疫期間該如何減重開心吃？

轉頭就暈 可自己做耳石復位術？

在暈眩門診中，常會見到苦於經常性姿態性暈眩的患者，他們一轉頭，就會感到全身不適、暈眩、惡心或嘔吐，就醫時，常被診斷為「耳石鬆脫」。網路上有教人如何在家做耳石復位術的影片，在施作時，必須自己把頭轉到特殊位置，然後再轉向另一側，再翻身，最後突然坐起。患者就診時，往往會詢問是否可以按照影片自己做？或者是已經做了很多次，為何還在暈？甚至更暈了？

健康橘／長者防跌 藥小心及注意居家環境

跌倒是老年人常見的意外，「5老有1跌，10跌有3傷」，據統計，每3名老人就有1人每年至少跌倒1次，其中1成導致嚴重傷害。中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰說，跌倒造成的後遺症約有3成外傷，嚴重會導致骨折或顱內出血，最後導致長者失能。

疫情衝擊農業幾家歡樂幾家愁 豬價回升花卉慘跌

新冠肺炎疫情延燒，為協助農漁民度難關，嘉義縣長翁章梁邀請農委會主委陳吉仲率主管，上午在新港鄉農會與農業團體代表，舉行紓困...

遭蜱叮染怪病致死率17% 疾管署列SFTS法定傳染病

衛福部疾管署去年11月中旬公布，國內史上首例發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）確定病例，為北部70多歲男性常到北部山區，...

「零確診我請客」 日出茶太「太極厚茶拿鐵」第2杯0元

今日（17）中央流行疫情指揮中心再傳好消息，國內肺炎疫情依舊保持「0」確診案例，振奮人心。六角國際旗下手搖飲品牌日出茶太...

熱門新聞

怨新秘毀妹妹婚禮還嗆得整形 胞姐貼本尊婚紗照判若兩人

祥富員工曝兩年瘋狂展店 從年終欠到本月薪「快活不下去」

祥富水產關門！旗下「八坂丼屋」與「祥順水產」也停業

再賀零確診！7-11推一日限定「大杯熱美式咖啡買7送7」限量10萬組

連續兩日零確診！全家便利商店推一日限定「指定可口可樂第2件0元」

祥富水產17個百貨據點全收 停業首日狀況曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。