下周二鋒面南下水氣多 吳德榮：濕涼多雨恐持續一周

氣象局說，今天天氣仍是多雲到晴，多數仍是暖而有陽光的天氣型態，高溫表現與今天類似，各地接近30度，然而南方雲系北移，使得東南台灣水氣增多，花東地區留意陣雨或雷雨現象，特別是海面移入的對流，至於其他地區，午後有些雷陣雨的機率，小範圍的分布在各地山區、南部地區。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣附近水氣略增，各地仍為多雲時晴，晝暖夜涼；東半部偶有零星降雨的機率；西半部清晨及金、馬，皆有霧發生的機率。今天北部17至31度、中部18至31度、南部17至32度、東部17至30度。

他說，下周一鋒面靠近，北部雲量略增、氣溫稍降，其他各地多雲時晴，舒適微熱；山區及北台灣局部地區有短暫陣雨的機率，西半部清晨及金、馬易有霧。

吳德榮說，下周二下午鋒面南下，冷空氣雖不強，但水氣多；天氣型態由溫暖少雨，轉變為濕涼多雨；此型態延續至26日尚未改變。期間中部以北最常受到影響，南部偶爾也受到一些影響；如遇中、小尺度對流系統發展，還會有較大的降雨，但有時也會出現空檔。

吳德榮表示，模式超過七天的模擬，理論上不確定性較大，故濕涼多雨是否如模擬持續至26日？各地逐日的天氣又將如何變化？都需要時間更近的資料，持續觀察是必要的。