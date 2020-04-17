健康橘／長者防跌 藥小心及注意居家環境

跌倒是老年人常見的意外，「5老有1跌，10跌有3傷」，據統計，每3名老人就有1人每年至少跌倒1次，其中1成導致嚴重傷害。中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰說，跌倒造成的後遺症約有3成外傷，嚴重會導致骨折或顱內出血，最後導致長者失能。

老人跌倒後也常會有心理創傷，變得不敢活動、外出或長期躺床，導致肌肉流失更無力衰弱、骨質疏鬆而更容易骨折、關節僵硬導致疼痛加劇、便秘、失眠、心肺功能下降、社交隔離、焦慮、憂鬱等，因此家中有長者的民眾知道如何防跌是很重要的。

周伯翰說，長者跌倒通常是多重因素交互影響造成，可針對環境因素與個人因素預防。環境因素是指不安全的生活環境，老人最常跌傷的地方是浴室及廁所，戶外則是有高度或坡度的地面。

建議居家活動範圍維持適度光線明亮，清除平常行經路線障礙物，並在家具尖銳處加上防撞緩衝裝置，地板應維持乾燥與防滑，可鋪設軟墊減少跌倒時受傷程度。

降低地面與門檻落差也可避免長者絆倒，浴室廁所裝防滑墊與扶手，樓梯也要裝防滑扶手，並在梯緣貼止滑條，長者常在半夜上廁所，建議在長者房間設廁所或裝便盆。

疾病也會導致長輩跌倒，視聽力障礙、關節炎或關節退化、巴金森氏症、中風、失智症、姿勢性低血壓及藥物副作用，如降血壓藥物、抗精神藥物、安眠藥、利尿劑等。

周伯翰說，因疾病造成的身體活動受限，需依個人適當調整，如行動緩慢者可拿拐杖保持平衡，膝關節退化健行時則用登山杖，長者要遵循醫囑、規律服藥，若出現頭暈、肌力無力、步態不穩等需與醫師討論調整藥物，降低跌倒風險，下床或起身動作要緩慢，可先在床邊坐1分鐘，防止姿態性低血壓而暈跌。看橘世代更多新聞