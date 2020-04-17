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疫情衝擊農業幾家歡樂幾家愁 豬價回升花卉慘跌

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
新冠肺炎疫情延燒，為協助農漁民度難關，嘉義縣長翁章梁（右二）邀請農委會主委陳吉仲（右）率主管上午在新港鄉農會與農業團體代表，舉行紓困振興措施座談。記者魯永明／攝影
新冠肺炎疫情延燒，為協助農漁民度難關，嘉義縣長翁章梁（右二）邀請農委會主委陳吉仲（右）率主管上午在新港鄉農會與農業團體代表，舉行紓困振興措施座談。記者魯永明／攝影

新冠肺炎疫情延燒，為協助農漁民度難關，嘉義縣長翁章梁邀請農委會主委陳吉仲率主管，上午在新港鄉農會與農業團體代表，舉行紓困振興措施座談，陳吉仲說，農委會準備百億預算紓困振興，豬價受惠肉品加工需求量增加，毛豬每公斤拍賣價站上70元，另，小包裝米及水產冷凍調理包都熱銷，但外銷文心蘭、洋桔梗、蝴蝶蘭，因美日外銷受阻，遭受困境。

陳吉仲說，疫情對農產品衝擊，並非全面都不好，危機也是轉機，宅經濟及電子商務網購興起，全球各國搶糧食，讓許多農會的小包裝米熱銷，之前毛豬拍賣價下跌，如今因冷凍水餃需求量大，肉品加工廠購買量增，毛豬拍賣價每斤站上70元。

花卉業說，文心蘭、洋桔梗、蝴蝶蘭等切花外銷業者，因主要出口國美、日疫情嚴重，外銷受阻，低價回銷，衝擊國內百合花等花卉業，文心蘭5月盛產，政府若不援助恐崩盤。陳吉仲說，會補助外銷運費，辦理低利貸款，頭一年免利息，補助淘汰老舊花卉植株。

農委會已編列特別預算動支相關基金共53億元，首波紓困振興措施，包括農業紓困貸款、強化國內多元行銷及電商網購、拓展海外市場、輔導生產結構調整、提振休閒農業等面向，協助產業降低所受衝擊。

因疫情擴散全球，追加特別預算20億元，日前提出第二波紓困方案，將運用在擴大融資貸款規模、補貼艱困經營者員工薪資及營運支出、提高行銷補助等，加碼提供受衝擊產業所需協助。

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