運輸受阻雞豬牛羊會斷炊嗎？農委會說話了

受到新冠肺炎疫情影響，國際大宗物資輸運波動，農委會協調相關協會及工業團體，將配合提前對下半年飼料穀物的預購作業，確保國內飼料的正常供應。

農委會表示，今年3月，阿根廷為因應武漢肺炎疫情，進行部分地區暫停邊境往來，或延長內陸運輸措施，國內畜牧業者擔心，是否影響飼料玉米供應

經駐外單位協查，發現阿根廷並無限制大宗物資出口，且港口作業與海上運輸也無違誤。

農委會表示，日前社群網站中有民眾指出，國內業者採購的阿根廷玉米，連續7艘貨輪因新冠肺炎疫情致裝船速度受阻，經查證，其中1艘已出發來台途中，1艘裝載延誤5天，其餘5艘貨輪，仍依表定的時序進行裝載，並無違誤。

農委會表示，為確實掌握國外大宗物資的供應情形，上月底已函請相關駐外單位協助瞭解相關農產品生產、供貨及港務運作等資訊，目前確認會優先維持其正常營運（包括出口設施的營運）；又依各方蒐集的資料顯示，國際上飼料用穀物的產量充足且供應無虞。

為確保國內飼料穀物的正常供應，農委會已與相關協會及工業團體溝通及取得共識，業者將配合提前布局，並規畫今6月底前，完成可陸續供貨至年底的採購作業，請國內畜牧及養殖業者無需過度緊張。