教保員無法可管？新北市教育局：強烈建議中央修法

新北市中和有家長指控私立幼兒園教保員不當體罰，而因為幼教法沒有規範教保服務人員，該名老師疑似未受懲處還轉到其他幼兒園任職；新北市教育局今天表示，強烈建議中央全面修法，以供各縣市有所遵循，以保障幼兒權益。

新北市教育局今天發布新聞稿表示，教育局2月17日當天接獲家防中心通知該幼兒園發生不當管教事件，立即派人前往了解發生經過，並立即以行政指導方式，請幼兒園將該名教保員於事件調查期間先暫時調離職務，故該名教保員17日下午即停職並由園長協助帶班，並於3月31日離職。

新北市教育局表示，針對「教保服務人員條例」未涵蓋相關裁罰基準，教育局已經在去年6月19日函請教育部釋疑，教育部也表示未來將納入修法研議。

新北市教育局表示，對於不適任教保服務人員的解聘或認定不得在幼兒園服務，事涉該教保服務人員憲法保障的工作權，因此審議相關案件時應遵守「正當法律程序」，而這案件已經由學童家長提起刑事告訴而進入司法程序，因司法調查比較縝密，基於尊重司法，等司法機關認定事實全貌後，再由新北市教育局依據事實作成行政處分，以避免認定事實發生歧異，及更能符合「查證屬實」的法律明文規範。