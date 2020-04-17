遠渡重洋來台受訓 貝里斯護理師讚很安全

「新冠肺炎在全球蔓延，我來台灣前非常恐懼」。遠從加勒比海友邦貝里斯來台實習的護理師薇薇安，今天透過視訊向母國電台打招呼，她說，台灣超前部署，她很慶幸未被病毒感染。

32歲的薇薇安（Villas Viviane Stacey）是貝里斯衛生部派到奇美醫學中心實習的5名護理師之一，一頭黑髮、全身散發出活力的她，今年2月27日抵達，預定8月31日返回貝里斯。

奇美醫學中心護理部副部長江惠英、加護醫學部暨感染科醫師杜漢祥，今天接受貝里斯Love FM電台視訊專訪時，薇薇安也是座上賓，雖然才離家1個多月，薇薇安看到母國電台很是興奮，脫下口罩打招呼，電台主持人也很感動。

薇薇安說，貝里斯家戶電視不像台灣如此普遍，收音機的普及率和影響力很大，Love FM電台是貝里斯收聽率極高的廣播電台，在海外工作的貝里斯國民，也會收聽這個電台，這次視訊讓她倍感親切。

貝里斯醫院欠缺開刀房護理師，薇薇安和其他4名護理師受命，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球蔓延時遠渡重洋到奇美醫學中心接受培訓，她表示，來台灣前非常恐懼，但台灣超前部署，奇美醫學中心也做了很多防疫工作。

薇薇安表示，她從台灣下飛機起，就持續被檢測，直到抵達奇美醫學中心，防疫很徹底的奇美醫學中心，在醫院入口設置體溫篩檢站，她每天得使用APP登入體溫及填寫健康聲明卡，包括有無上呼吸道症狀、腸胃道症狀、嗅覺及味覺是否異常等，她每天都在寫這些資料。

薇薇安說，她被教導如何正確戴口罩、脫口罩、如何做好手部衛生，從這些教育、醫院海報、訊息和影片，學到很多，她覺得台灣真的做了很多部署，奇美醫學中心也很安全，她很慶幸未被病毒感染。

奇美醫學中心人員表示，政府和貝里斯去年2月簽約，由貝里斯擇定護理師到台灣醫院的開刀房受訓，薇薇安是貝里斯派出到奇美醫學中心5名護理師的領導者。

奇美醫學中心3月30日晚上和加勒比海友邦進行視訊會議，簡介台灣的防疫措施，今天上午再接受貝里斯電台專訪，今晚則將和海地的衛生官員和醫療專家視訊，分享經驗。