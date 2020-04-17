中年兒女心聲：為什麼不管我怎麼做，爸媽都不滿意？

父母年紀大了，子女也邁入中年，明明很想好好照顧父母，為什麼親子間總是一觸即發，最後不歡而散？

兒女滿是挫折無奈，父母也覺得萬般委屈，到底是什麼原因，造成兩代溝通問題呢？

【為什麼不管我怎麼做，他都不滿意？】

「醫生說我蛋白質不夠……」曾伯伯開始抱怨。

「蛋白質就是要多吃肉。我多買些牛肉跟魚，平常可以多吃點。」諸森也覺得老爸營養不夠，想多煮些肉來給他補一補。

「肉跟魚都有一種腥味，我不喜歡。」曾伯伯立刻打槍。

「不然我買鮮奶給你，鮮奶也有乳蛋白，多少補充一些。」諸森曉得老爸的脾氣，只好再換個方法。

「我喝牛奶會拉肚子。」曾伯伯再開一槍。

「那我去買○○牌的高蛋白營養品，一瓶裡面的蛋白質含量可以抵好幾餐了。」諸森從營養師那裡拿了幾張衛教單，上面標註得很清楚。

「我聽說那種東西很難喝，都是插鼻胃管的人才吃那個。我才不要。」曾伯伯這個也不要，那個也不要。

諸森嘆了一口氣。

為什麼不管怎麼做，老爸都不滿意呢？

「擔心他走不穩會跌倒，衝過去扶著他的手，他卻說我動作粗魯，拽得他胳膊痛。」「他半夜常常需要起來上廁所，我請外籍看護小心地跟著。他卻說我派人監視他，害他活得不自由。」

你是否也曾聽過上述這些話。明明自己就費盡心思，甚至花費大筆金錢，想要讓長輩獲得更好的照顧，但卻換來批評與抱怨？

子女聽在心裡，滿腹辛酸、委屈，甚至是憤怒不已。子女不明瞭到底是哪裡有問題，為什麼父母就是不滿意，難道是故意找碴來折磨人？

讓我們稍微了解一下，「為什麼我怎麼做，他都不滿意？」

可能一：你給的，是他「需要」的，但不是他「想要」的

夏子奶奶八十多歲了，視力不佳外，還罹患退化性關節炎與糖尿病，雖然推著助行器可以勉強移動，但是仍有著跌倒的風險。她平日與兒子一家人同住。

某日，夏子奶奶在家中昏厥，里長正巧來家中拜訪而發現，緊急送醫後，醫師說可能是進食不規則，低血糖導致的。

夏子奶奶的兒子和媳婦白天需要外出工作，孫子也在外地就學，考量她一人獨自留在家中，倘若有意外狀況，恐怕再度面臨危險，於是先安排奶奶到住家附近的日照中心。原本期待每週一到週五白天，夏子奶奶可以有規則的活動與進餐，晚上與假日，再由親人協助照護。

結果奶奶先是抱怨日照中心的食物，她不喜歡，接著又說自己的個性內向，不習慣跟著團體一起活動，最後她乾脆拒絕前往。中心只好結案。

兒子接著申請外籍看護來陪伴、照顧夏子奶奶。沒想到，看護才來一個月，奶奶就極力反對繼續聘用，說是看護聽不懂國、台語，或說這樣花費太多金錢，又說不習慣有外人同住，再者，就是家中的空間本來就不大，這樣孫子回家只能睡在沙發上。

奶奶每天嫌東嫌西，外籍看護也向仲介公司訴苦，兒子無奈，只好停止聘用外籍看護。

這兩個方法都不行，兒子改為向長照中心申請居家服務員前來協助，心想至少要能確保服藥與進餐的規則性。經由照顧專員評估後，運氣不錯地獲派年輕的本國籍居家照顧服務員到府。

結果，夏子奶奶還是不滿意。倘若居服員動作快，她就說對方只想草草了事，快快回家。若居服員待得久一些，她又說對方一定是經驗不足，沒效率。甚至連對方太年輕都能抱怨。說溝通不來，聊不上兩句。

夏子奶奶的兒子也快六十歲了，他不解地問：「醫師，我媽是不是得了一種『愛抱怨』的病？無論我怎麼做，她都不滿意。我該怎麼辦？」

我一邊安慰他，一邊接著說：「我猜想，奶奶上回昏倒後，恐怕覺得自己不知道何時會再發生這種事，所以有種強烈的不安感。她想要的或許不是這些正確的照護處置。如果是你們不在，她就會害怕的話。她希望的，可能是你常常在身邊。」

我跟夏子奶奶的兒子，討論了可能的做法：

方法一：試著每日趁午休時撥電話回家。

方法二：在家中裝設可看見彼此影像的監視系統，教導夏子奶奶緊急時可按求救鈕，

或是通話鈕。

方法三：再搭配居家照顧服務員的訪視。

最後，終於慢慢改善這個情況。

正如同我們養育下一代，如果過度忙於工作，疏於陪伴，即便是能提供孩子富裕的環境、昂貴的才藝補習，但會不會也是換來對父母的不滿？

有時，我們會直覺地以自己認為好的方式來照顧對方，以自己認為對的方式來愛對方，著重這些外表上看似重要且必須的，但卻忽略了內在的需求與感受。

可能二：「老」羞成怒，這是面子問題

翰林伯已經九十歲了，他的獨生女兒遠嫁外國。在太太過世後，原本身體硬朗的他，自己獨居了一段時間。

但在上個月，翰林伯夜半如廁時，在家中跌倒，大腿骨折，所幸鄰居聽到聲響，呼叫救護車將他送醫。後來翰林伯接受開刀，住院數週。

出院後，女兒安排他入住堪稱高檔的銀髮安養中心。女兒還買妥各式復健器材，備齊了各家營養品，就是希望能讓翰林伯身體康復，在環境優美的地方頤養天年。

豈知住了三個禮拜，翰林伯卻因為適應不良，嚴重失眠而被安排前來看診。

接到安養中心通知的獨生女兒，也由國外趕回，陪同就醫，想了解到底是哪裡出了問題。

翰林伯首先抱怨晚上睡覺時，中心不准他把廁所的燈光完全關掉，害他有光害，睡不好，但這其實是因為翰林伯晚上堅持起床如廁，照顧人員擔心若沒有光線引導，視線不良，翰林伯容易跌倒、受傷。

接著，翰林伯又抱怨廚房將他的飯菜切得碎碎的，「像給豬吃的一樣」。原來是照顧員發現翰林伯的牙口不好，常常會將無法吞食的菜留下不吃，因此體重偏輕，所以才準備細碎飲食。

仔細聽聽翰林伯說的話，他不斷強調自己「各方面都沒問題」，堅持「凡事都可以自己來」。

我想，癥結點可能就在他「不想服老」，不肯承認自己「需要協助」，所以對於那些幫助他的舉動，多以抱怨挑剔的方式來抵抗。

這種情形，其實並不少見。我建議在處理時，需要適當地維護翰林伯的尊嚴，對於他的失能及退化輕描淡寫地帶過，然後巧妙地強調這些作為的好處或是必要之處，甚至編個他比較能接受的理由，來讓長輩逐漸適應新的生活。

舉例來說，可以對翰林伯說明，燈光是統一控制，規定都要開著，每間房都一樣，但或許可以為他換個光線較柔和的燈泡。

而飲食是營養師特製的，因為是女兒特別拜託的，為的是給他補身體，好讓他的骨頭早點長好等等。

這些抱怨，其實有時候是長輩們對自己老化、退化的怨嘆，如果子女能給予傾聽、支持，幫長輩找個適當的下台階，就能協助長輩逐漸地接受自己身心的改變。

可能三：妄想作祟，講道理是沒用的

馮老從軍中退伍後，五十歲才經由相親結婚生了三個女兒。可惜太太年輕時就因車禍過世了，所幸三姊妹順利成長，並且事父至孝。

馮老伯伯晚年中風，後來又罹患了失智症。由於有吞嚥障礙的情況，需要特別製備食物，三姊妹都是輪班烹煮營養又好吞食的餐點給父親吃，不假手他人。馮老爹個性耿直，就是脾氣差了點，三姊妹都是婉言相勸。

某次回診時，三姊妹以眼神暗示我有話要說，於是，我請護理師將馮老支開去量血壓。

「醫師，我爸最近越來越難照顧，我們怎麼做都被罵。我們三姊妹為了照顧他，時常請假，也不敢去找全時的工作。我們自認為已經很盡力了，心理壓力很大，是不是也該要來看妳的門診？」

「妳們照顧父親真的非常仔細。到底是發生什麼狀況呢？」

「醫師，您也知道我爸不太能吃硬的東西，所以我們都會把飯菜燉煮得很軟爛。

「但他最近一直抱怨食物裡有渣渣，使得他吞不下去，說我這樣就是要謀害他。可是我用筷子撥開來檢查，什麼渣都沒有啊。他那一餐就生氣到不肯吃。

「我想這樣下去不行，昨天我特別熬了魚湯，然後用濾網撈了一遍又一遍，確定都沒有任何渣渣，才端給他喝。沒想到他喝了一口，就破口大罵，說有渣渣，說我想害他噎死。

「最令我想不通的是，我們煮的，他說有問題。帶他出門，去逛逛便利商店，買些微波食品，他卻吃得津津有味。」

女兒們邊說邊流淚，實在好委屈。

馮老恐怕是出現了失智症中的「被害妄想」，認為女兒們想害他，且認為食物可能被下毒，對食物充滿疑心，所以不論女兒們怎麼費心，都沒有用。

而微波食品是真空密封包裝，通常此類病患會認為這種比較安全，比較能放心食用。

聽了我的說明，三姊妹恍然大悟，終於了解並非是老爸爸挑剔，也不是自己廚藝有問題，而是失智的症狀所導致。

後來調整藥物，控制妄想。馮老的症狀減輕，全家又能和樂相處。

可能四：做到流汗，嫌到流涎，問題是他需不需要

大東因為罹患小兒麻痺，所以，從幼年起父母就最為關心他，他也打定主意不婚不生，要和雙親生活在一起。大東另外有三位手足，都已成家並且住在外地。大東的雙親過了七十大壽後，便開始出現明顯的老化現象。

大東非常擔心，他在心中暗自許願，一定要照顧好父母。

家中原本是母親掌廚，烹煮三餐，大東主動要求進廚房幫忙，可是洗菜被嫌不乾淨，下麵被嫌煮過頭。

大東的老爸平日最愛在外趴趴走，找朋友聊天，大東開始跟前跟後，老爸嫌他煩人。

有回老爸晚了點回家，大東到處打電話找人，差點就要報警協尋，老爸爸氣到說他小題大作。

大東很氣餒，他撥電話向兄長訴苦，抱怨自己盡心盡力，老爸老媽卻都不滿意。

大哥聽了，微笑地回應：「這不就跟你一樣嗎？小時候，因為你行動上跟其他人不同，爸媽擔心你上下學不方便，於是每天都去校門口接你放學。結果你吵著說你沒問題，要跟大家一起坐校車回家。爸媽擔心你被別人嘲笑，於是拿了醫院的診斷書，到學校去找老師商量，想讓你免上體育課，結果你抱怨他們太雞婆，最後你的體育課還拿全勤。就連你都找到工作了，他們還像偵探一般，假扮顧客在角落觀察，等被你識破後，你嚷嚷這樣很沒面子。」

大東被老哥一點，幡然醒悟。自己雖然是一片善念，想回報父母，但卻也像當年的父母一樣，關愛有餘，擔憂過頭，且矯枉過正了。

我建議大東，應該在父母能力不足之處，進行協助，而不是什麼都不讓他們做，這樣反而會讓父母的身體功能退化加速。

子女不妨試試讓長輩知道自己能提供怎樣的協助，再請他們有需要時，不吝提出，或許就能讓關係輕鬆些，彼此互助，生活更自在。

可能五：不是你不好，是他心情不好

應該有不少人有這種經驗。你像往常一樣進辦公室上班，也像往常一樣工作，但今天老闆好像吃到炸藥，不停亂開炮。

你看大家冒汗，襯衫濕，於是拿起遙控器，調降冷氣溫度。老闆卻碎念說才幾度就忍耐不了，這是浪費電。

你轉頭，改打開電風扇吹。老闆又說這樣噪音太大，風吹得文件到處跑。辦公桌上的電話響了，你才晚了一秒接起，老闆罵你上班不專心，萬一是重要電話怎麼辦。

而接聽顧客來電，你多講了兩句寒暄。老闆說事情講好就好，不要故意聊天殺時間。你把開會報告寄給全體與會者，老闆又碎念說電腦螢幕字太小，應該要印出來。你趕忙把紙本列印完成，老闆卻說誰要你印全彩的，這樣很浪費墨水錢。

連在開會中，你看老闆聲音沙啞，就順手倒杯水給他喝，卻被嫌矯情、拍馬屁。處處動輒得咎，你簡直想拍桌、辭職算了。

為什麼會這樣？其實有一種可能，無論你做什麼，他都不滿意，那就是他「心情不好」。

有不少的長輩在老年期罹患了憂鬱症，或是出現憂鬱情緒，但他並不直接地說出自己「心情不好」，反而以「不耐煩、唱反調、雞蛋裡挑骨頭」的方式來呈現。

這種時候，不管你做了什麼，做得多好，你都可能踩到地雷，被炸得遍體鱗傷。

臨床上，常見與老年憂鬱症相關的身體疾病不少，常見的有中風（高達百分之五十的中風患者曾出現中風後憂鬱）、帕金森氏症（約百分之四十的患者會合併憂鬱症狀）、慢性阻塞性肺病、慢性疼痛的疾病（關節炎、腰背痛等）、癌症，使用免疫化學治療藥物或是類固醇類製劑等。

長輩可能是因為身體上的種種不舒適，情緒上的低落、憂鬱、不開心，從而出現行為上的煩躁不耐。

我建議可到老年精神科醫師處就診，透過藥物治療、心理治療、調整生活作息的職能治療等，這都可以改善情緒問題。

當一個人的心情愉悅起來，關係自然輕鬆、好相處，彼此的生活品質，也會大大改進。

若說，我們無法令世上所有的人都滿意，我想認同此話的人必定不少，只是這個不滿意的人可能是你的父母、親友或是長輩。

倘若不管怎樣做，都無法獲得父母的滿意時，請記得，最重要的是初心。好話一句，豈能盡如人意，但求無愧我心。

※作者介紹：蔡佳芬（臺北榮總老年精神科主任）

現職：臺北榮民總醫院精神醫學部老年精神科主任、台灣老年精神醫學會理事、台灣失智症協會理事、教育部定助理教授陽明大學醫學院助理教授。

【摘文選自《一直喊不舒服，卻又不去看病》、作者：蔡佳芬、圖文：寶瓶文化提供、記者柯意如整理】