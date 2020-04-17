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「防疫飲食」怎麼吃？ 掌握三重點增強免疫力

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
童綜合醫院營養治療科主任李沛融呼籲多攝取新鮮蔬果，來增強抵抗力。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院營養治療科主任李沛融呼籲多攝取新鮮蔬果，來增強抵抗力。圖／童綜合醫院提供

疫情延燒，全民防疫，除了戴口罩、勤洗手、避免去人多的地方、保持社交距離之外，提升自身保護力也很重要。童綜合醫院營養治療科主任李沛融表示，攝取營養就是增加抵抗力、使身體機能達最佳狀態的主要因素之一；而基本原則就是均衡營養，要注意或加強某些營養素，才能具備完整免疫力。

李沛融表示，良好的均衡飲食習慣，飲食多樣化，才能真正落實「防疫飲食」。「防疫飲食」有三個重點，攝取足夠蛋白質、豐富蔬果、及少精緻糖類。

李沛融說，建構免疫系統的基本原料就是蛋白質，不論肺部的免疫防禦、全身免疫細胞都是蛋白質建構的。蛋白質來源就是「豆魚蛋肉類」食物，黃豆製品的豆腐、豆漿、豆乾，魚類可首選富含ω-3脂肪酸的魚類，雞蛋及低脂肉品。

李沛融提到，「豐富」蔬果可每日攝取5蔬果原則，除了要吃到、種類也需多元，最方便的方式就是每天各顏色都要吃到。因精緻糖類會促進身體發炎、削弱白血球的功能，無助於免疫力，所以民眾應減少或避免攝取這類食物。

李沛融指出，除了飲食以外，生活習慣也與免疫力息息相關，研究顯示，若一天只睡4小時，體內的流感抗體就會減少一半。所以每天需睡足7小時的睡眠；另要規律運動，民眾若無法每天持續運動30分鐘，可分開運動時間，如一有空閒時間就運動10分鐘，每日3次，累積30分鐘，一樣對維持身體的保護力具有效果；並壓力調適，生活壓力會促進身體醣皮質素濃度上升，讓免疫系統出現失調。

李沛融呼籲，疫情延燒全球之際，民眾更需要維持良好生活習慣、均衡多樣化飲食及保持樂觀的情緒，並配合政府防疫政策，照顧自己及家人的健康，才能真正做到全方位的防疫。

「豐富」蔬果可每日攝取5蔬果原則，除了要吃到、種類也需多元。圖／童綜合醫院提供
「豐富」蔬果可每日攝取5蔬果原則，除了要吃到、種類也需多元。圖／童綜合醫院提供

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