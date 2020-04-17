祥富水產17個百貨據點全收 停業首日狀況曝光

以「火鍋超市」聞名的祥富水產昨晚驚傳無預警倒閉，百貨昨晚收到訊息被告知祥富資金發生問題，今天起停止營運。而祥富水產旗下包括八坂丼屋本舖、祥順水產同步停業，一夕間在北中南百貨收掉至少17間餐廳據點，當中祥順水產海鮮麵在高雄夢時代3月底才開幕，不到一個月快閃離場。

位於百貨的祥富水產沙茶火鍋超市，今天餐廳燈光依舊亮起，但門口站駐百貨營業幹部管制，禁止其他人隨意進入，一名似乎是祥富水產的廠商站在門口質問：「現在是要怎麼處理」。百貨表示，目前餐廳內部資產屬於品牌，其他人無法隨意進入搬走東西。

百貨表示，因為祥富水產之前都有正常配合百貨活動或外送，也沒收到員工任何反應，臨時收到停業通知真的很錯愕，雖然疫情前後祥富業績砍半，但也沒想到會倒閉。