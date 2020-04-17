創新界的奧斯卡 智慧機車警示系統獲愛迪生獎銅牌

我國智慧交通科技能量再受國際肯定。在交通部及經濟部技術處科技專案支持下，資策會智慧系統研究所開發的「智慧機車安全警示系統(Scooter2Infra Safety System)」日前榮獲有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎銅牌獎(2020 Edison Awards)，與AirBus、HP、SoftBank等資訊、交通領域巨擘同獲青睞。

根據統計，台灣機車普及率為67%，但密度為全球第一，有超過75%的交通事故車種及傷亡人數都來自機車。交通部因而委託資策會投入機車安全警示系統研發，希望將車聯網技術應用擴大延伸到機車族群，幫助機車駕駛能依前方路況提早反應。避免因車速過快，於彎道或交叉路口發生自摔或側撞意外，藉此改善駕駛行為，降低機車整體事故及傷亡比例。

「智慧機車安全警示系統」是全球首創對機車族的安全應用系統，以強化主動式RFID為基礎，開發出智慧型路側設備(RSU)與機車發報裝置(OBU)，於RSU整合RFID及多重感測設備。如雷達及攝影機可偵測車輛並預測行車風險，再藉由RSU上之LED警示牌給予駕駛路況警示資訊，打造低成本、易滲透的機車V2I(Vehicle to Infrastructure)環境。

除了機車騎士受惠，可透過智慧型路側設備，大量蒐集周邊機車的速率及行駛軌跡，再對衝突車流及肇事事件比較分析，評估機車安全警示系統對於設置路段及路口的安全改善程度，作為交通安全改善規劃的參考。

自2018年1月起，機車安全警示系統已在國立東華大學、國立高雄科技大學及佛光大學三所學校試行，超過8600位師生機車加裝OBU，並且於校園內推廣加裝智慧機車安全警示系統的共享機車。透過實地試行發現，東華大學交通事故降低35%、佛光大學交通事故降低50%，對校內行車安全有顯著提升。

交通路說，未來本計畫將持續擴大實驗範圍，走出校園進入一般生活場域，並進一步與國內機車產業合作，企盼藉由更多的實證成果，導入影像辨識、深度學習等智慧系統，用智慧交通，守護交通安全。