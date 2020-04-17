台灣品牌做公益！京城之霜助受暴婦幼、阿原捐洗手水

台灣品牌站出來，力挺公益，由美容教主牛爾老師創立的京城之霜，關注受暴婦幼的捐助計畫，推出購買指定商品就捐30元給現代婦女基金會，喚醒大家對弱勢婦幼的關注；阿原則是與台灣大車隊合作，在雙北的600台計程車上，放置「阿原艾草洗手水」給司機與乘客使用，另也捐助相關國小單位，使用阿原艾草洗手水清潔。

牛爾的京城之霜從從2018年起，就發起「我愛我的全能媽媽」公益活動，過去2年募集超過180萬元，幫助受暴婦幼，今年持續與現代婦女基金會合作，持續主打「我愛我的全能媽媽」活動，即日起至5月19日，只要購買入京城之霜60植萃十全頂級全能乳120ml，就捐出30元給現代婦女基金會，提供給「受暴婦幼扶助計畫」專款專用，也將號召更多名人響應活動。

阿原工作室則提供「阿原艾草洗手水」，含有艾草萃取液，混合75%蔗糖酒精、没藥醇等配方，可以清潔手部，也能淨化空氣環境，提供給台灣大車隊，雙北共600台汽車的司機使用，乘客也可使用艾草洗手水。