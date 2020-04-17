拍絕美婚紗 阿里山星光下、神木下婚禮6月報名

已經有對象的單身者，可以開始考慮疫情告一段落後，如何舉辦一場浪漫婚禮。交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今年7月將舉行星光下婚禮，10月底將舉辦第14屆阿里山神木下婚禮，都在6月12日起開放報名，各限15對海內外新人報名。

2020阿里山神木下婚禮訂於10月24、25日在阿里山香林神木平台盛大舉行，並將於6月12日開放報名，限量15對海內、外新人報名參加。並推出愛情長長9999方案，除讓新人們參加神木下婚禮外，也能體驗一系列浪漫遊程，如：手作團茶、共食創作的情人套餐及屬於阿里山特有的原民文化－鄒族傳統婚禮體驗。阿里山管理處結合長期合作店家規畫豐富的結婚賀禮贈送給新人們。

阿里山神木下婚禮貳部曲-星光下婚禮，訂於7月18-19日假愛情大草原舉行，也限量15對國內新人報名參加，今年更以雙日雙造型為新人量身打造婚禮造型與婚拍造型，攜手國內知名婚拍、婚攝及造型團隊，將為新人在阿里山浪漫地景上，拍攝絕美婚紗。

此外，阿里山管理處結合近年盛行的戶外野餐，及當地螢火蟲季節的到來，首先推出「那一年的星光野餐」的阿里山限定版遊程，於即日起至5月30日在然井茗露x阿里山霧很濃集合出發，讓伴侶們在點點螢光、星光下享受野餐的樂趣。