專家鼓勵照顧者要練習多種方式表達情感 放下內疚感

疫情期間醫院、長照機構實施嚴格的禁止探視令，台灣諮商心理學會理事長李玉嬋說，「面對面」不是人與人之間關係的最重要元素，而是如何傳遞愛、關懷，不能視訊用錄音也很好；照顧者一定要放下內疚、罪惡感，告訴自己這是為了保護家人，不妨在外面完成親人的願望清單，不要留遺憾。

李玉嬋說，現代人在面對面時，可能也是各自玩手機不講話；探病見了面，一樣不知道要說什麼、很尷尬。全面探視禁令的現在，運用視訊之外，更鼓勵大家要練習表達情感，告訴親人有多麼愛他、想他、在乎他，見面不是最重要的元素。

她建議視訊前要找好一個話題，比如聊聊親人拿手的菜色、用舊照片談往事、鼓勵他，有人甚至會事前準備笑話。她說，傳遞愛與關懷的方式有語言、非語言的方式，對於言語難表達的人，可以錄一段話給他，或播放吟唱他喜歡的歌。

李玉嬋說，他們也發現，支持系統沒這麼好的獨居者在安養中心、重症病房，只要醫護、照服員、志工等體系內照顧者能與他們多點接觸，說幾句話，都有助增加安全感。身體能力尚可的住院者，可以嘗試「自我擁抱」。親人可以送他們軟軟的小東西手握或抱在胸前的抱枕玩偶，增加親密感與溫暖感。

對於照顧者，她說，「人最怕的是遺憾。」但不一定每天探望，可以思考家人最掛念什麼事沒有處理，幫助完成他的心願。有機會視訊時，可告訴對方。李玉嬋說，愛有多大、自責就會有多深，照顧者覺得自己沒有做好，是非常正常的事。但照顧者要了解，當自己被負能量綁架時，沒有辦法讓被照顧者感受到更多的愛，為他祈福、把自己照顧好，就是對親人最好的。