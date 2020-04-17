醫院、長照中心禁探視 專家：機構應主動協助親屬視訊

防疫期間，醫院、長照機構禁止探視，但數月下來，有家屬焦急難耐，針對如何在防疫期間，兼顧家屬與被照顧者的親情維繫，有學者專家認為照護機構應主動負擔聯繫責任，協助不擅長使用手機的長者與家人視訊，或改造獨立空間提供家屬訪視，也有人認為視訊探病非長久之計，且不是人人手邊都有可以視訊的科技設備，建議中央流行指揮中心待疫情減緩後再適度調整。

中華心理衛生協會理事長張玨表示，中央流行疫情指揮中心應研擬配套措施，要求醫院、長照機構單位負擔聯繫責任，提供可以視訊的科技設備。張玨說，現在手機普及性高，但長輩可能不擅於操作，可以請醫護人員幫忙長輩打Line跟家人視訊、通話，機構也可安排固定聯繫時間，逐一協助長輩與家人利用視訊聊天、打招呼。

或者，她建議，許多長照機構都有類似門房、守衛室的空間，也可將空間改造成防疫期間的訪視室，家屬可以前來與長輩在此會面，進入訪視室則須嚴守量測體溫、戴口罩、消毒等防疫措施，這也不失為一個折衷辦法。

林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘則說，確實有感覺到家屬與患者在禁止探視政策下的不便，這陣子不少患者選擇出院或延後醫療，住院量大幅下降，針對長期住院的人，有些醫院也提供了人性措施，開放單一陪客證等，以限制訪客數的方式，讓住院者跟家屬能適度保持聯繫。

張家銘表示，指揮中心鼓勵視訊探病，能減緩親屬與住院者的思念情緒，但不是每床病人都有手機、iPad等設備，以視訊探病畢竟不是長久之計，若疫情逐漸趨緩，指揮中心應可視情況調整做法。