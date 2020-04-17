祥富水產關門！旗下「八坂丼屋」與「祥順水產」也停業

首創「火鍋超市」餐飲新型態的「祥富水產」昨晚無預警暫停營業，同屬集團的八坂丼屋與祥順水產也同步停業。記者電詢負責人，電話無人接聽；各分店電話也無人接聽或轉成空號。

員工表示，新冠肺炎疫情只是導火線，其實公司已長期虧損，欠下巨額債務，大家3、4月的薪水及年終都沒領到。

員工爆料，此事才被揭開。接著陸續在臉書社團討論區以及 PTT，都有網友分享「祥富水產」公司內部的群組短訊。「祥富內場群組」的訊息截圖寫道，「我跟董事長真的是耗盡了心力，竭盡所能的到處借錢，要來挽救我們公司。但無奈人脈耗盡，背負滿身債務，仍無力回天。只能在此懇求所有的同仁原諒，讓我把公司僅剩的現金，拿去還給融資公司救命。」此訊息一出也讓外界猜測，祥富水產是惡意倒閉。

員工指出，先是說需要資金，延後年終發放，等到4月又說疫情補助沒下來，沒想到在16日晚間9點多就收到簡訊，公司要資金拿去還給融資公司救命，「但誰來救我們的命」；也有人踢爆「老闆早已不知道跑去哪，全部的員工都不知情，所有的消息都是臨時通知，廠商找不到人、討不到錢，直接來公司收回食材」。

祥富水產曾有「火鍋超市始祖」之稱，主打「買多少吃多少」的新型態的火鍋，開幕初期吸引不少人前往朝聖，也是打卡熱點，在全台接連開設分店，2018至今年3月就開了11家，同時也進駐百貨公司。