口罩缺、送餐對象具傳染風險 外送工會盼中央看見困境

新冠肺炎疫情期間，民眾減少出門時可預約餐食外送服務，但外送員卻無知情權與選擇權，經常在不知情情況下送餐給居家隔離或居家檢疫者，且公司提供的防疫措施不足，讓其身陷感染風險。台北市美食外送產業工會乘載多名勞工的恐懼與投訴，今天赴疾病管制署向指揮中心陳情，籲請中央出面協助。

一名外送員表示，現階段疫情嚴峻，相當擔心遇到新冠肺炎感染者。公司雖提供防疫文宣，也在手機App上讓顧客可勾選無接觸形式的送餐服務，但外送員仍暴露在很大的未知當中，口罩等防疫物資也不足。過去就曾送餐給一名戴口罩的顧客，那名顧客一臉盡露不適、轉身就咳嗽，交易完成的同時也對自己的健康感到擔憂。

台北市美食外送產業工會律師陳又新表示，餐食外送員可能接觸到居家隔離者或居家檢疫者，但中央政府與公司均未配給足夠的口罩等防疫物資，且對於送餐對象是否是高風險身分毫不知情，身陷感染風險。

陳又新表示，工會曾與外送公司協調提供充分防疫物資、設置對話窗口，但外送公司置之不理，追根究柢是外送公司與外送員之間的角色關係始終模糊。「公司需要你的時候，說與你之間是雇傭關係；當你向公司要口罩時，他們就改口是承攬關係、不用對你負責」。

陳又新表示，工會屢次與外送公司對話無果，才決定走到疾病管制署向指揮中心陳情。現正值疫情期間，期盼指揮中心運用「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」賦予的權力，要求外送公司提供外送員充分的防疫物資，並讓外送員獲得更多防疫資訊，藉此避免這道潛在的疫病破口。

工會同時呼籲，勞動部與勞動局應盡速界定外送平台與外送員的關係，以便日後有效管理這項新興產業。