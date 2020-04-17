平日也減班！ 高鐵宣布第二波減班 共減一成八班次

台灣高鐵受新冠肺炎疫情影響，2月起運量明顯減少，統計3月運量更較去年同期大幅衰退約四成，決定自5月18日起再減147班，兩階段共減一成八的班次。高鐵強調，調整後通勤時段多數班次仍保留，可充分滿足旅客通勤需求。

台灣高鐵公司表示，自今年2月以來，民眾因為擔心疫情爆發紛紛取消假日出遊行程，隨後更因疫情在全球擴大，多數民眾取消不必要的外出行程，致使高鐵運量大幅下滑。經審慎評估、通盤權衡市場供需，決定務實調整營運資源以落實公司治理，啟動第二階段短期班表調整。

上個月高鐵宣布自4月18日起減少五、六、日的周末離峰41班次，今再宣布5月18日起的短期新班表，預計實施至6月23日，也就是端午節疏運前。第二波減班將反映在4月21日凌晨零時起的各售票通路。

高鐵說，第二波平日、周末約各減一半的班次，不過兩階段合計周末減少115班較多；總計兩階段調減188班，調整後每周提供828班次的旅運服務，較原本每週1016班減少18.5%。

由於本次縮減了平日班次，高鐵表示，調整後可充分滿足旅客通勤需求，尖峰時段每小時提供6班次列車、離峰時段也維持每小時提供3至4班次列車。同時因應班表調整，將適度增加部分車次的自由座車廂數，讓民眾搭車的選擇更彈性。高鐵說將密切觀察疫情發展，持續評估旅客需求，一旦疫情好轉、運量回升時立即提前恢復原班表。

高鐵說，在此期間他們將提升人員教育訓練，將既有的人力投入加強防疫工作及設備維護檢修，期望疫情過後，持續為旅客提供更加優質、安全的高鐵旅運服務。目前高鐵各車站、列車均有多項清潔、消毒防疫措施，旅客可安心搭乘。