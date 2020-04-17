近五年台鐵求償列車修理費 逾八成拿回錢

日前聯結車疑卡在高雄的平交道，台鐵區間車來不及煞車，撞擊後車輛嚴重受損，台鐵擬求償3.2億。台鐵機務處表示，過去五年求償成功超過八成，不過總金額在數百萬元之譜。本次聯結車事故仍為近十年單筆最高金額。

機務處處長宋鴻康表示，統計2015年至2019年有25件車輛闖平交道致列車損壞案件，車輛修理費用約527萬元，目前拿回賠償金或至少獲分期付款的有21案，約449萬元。不過這不含平交道等設施及營運延誤的賠償損失。

2012年在桃園的埔心平交道，有砂石車違規闖越，太魯閣號的司機員堅守到最後一刻沒有跳車而殉職，列車長及乘客共22人輕重傷。由於太魯閣列車損毀嚴重，台鐵提告求償，獲法院判賠2.1億。

宋鴻康說，這次發生事故的電聯車每節造價約5000萬元，共有八節再折舊，初估3.2億元。已將車輛送往台車評估實際的損壞情況，還有可能的維修方式，比如是否與太魯閣號一樣打造新車殼將原有電器設備移入等，都還要精算。但在此之前法規小組已經向法院聲請，對聯結車的公司假扣押，避免脫產。

車輛闖越平交道、承包商施工違規或牛隻侵入路線被火車撞擊等，造成設備損害、影響營運，台鐵多半會求償。但民眾貪快跨越路線、闖平交道等，這類事故違規者通常當場死亡，台鐵不會再向家屬求償，曾經被立法院預算中心指求償率偏低，無法有效嚇阻違規行為。