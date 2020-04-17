熱得像夏天尤其周末！ 彭啟明：變化較大從下周開始

昨天中午全台不少地方都站上超過30度以上的高溫，明顯有初夏的感覺，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，把握初夏穩定天氣，今天到周休兩天也都很類似，下周二起轉陰雨天。

他說，台灣東西兩邊還是不同，由於環境風場改為吹東風到東南方，東半部雲量還是略多，中午高溫相較之下回溫就較少，高溫不超過30度，也有些地形上的零星很局部的陣雨。西半部雖然晴朗，但大氣相當穩定，擴散條件差，午後的大氣光化反應，衍生臭氧及細懸浮微粒等汙染物，今天西半部從北到南，都要稍微留意，目前是以桃園以及彰化、雲林和南投附近略差，已經達到敏感族群不健康等級，午後可能數值會偏高。

而周末兩天，台灣附近會是很旺盛的吹南風，彭啟明說，預計溫度會更高一些，要留意突然飆起來33-34度的高溫。不過要留意台灣位於鋒面的前緣，這道鋒面不是很強，可能尾端稍微掠過，靠山區可能會發展起來零星對流雲系，但預期不會太大，雨勢也不會太明顯。

彭啟明說，變化較大的就是從下周開始，預計下周一另外一波鋒面逐步接近，下周二是影響台灣最多時候，主要鋒面結構將盤據到下周三四，鋒面持續滯留或福建廣東附近雲系東移，這樣的環境可能還延續到下周末，這是一段很容易下雨，陰雨綿綿或有較大雨勢的時期，一樣也不穩定。

他說，鋒面過後也會溫度下滑，下周二三開始會轉為偏東北風，另外一波冷空氣隨後報到，這波不會像這周日一大降溫到接近十度的低溫，從初夏被打回冬天，但仍有可能下看14-16度，高溫也降到20幾度，和這幾天的初夏有點落差，是很典型水氣多，陰雨綿綿，春天陰晴不定的天氣。