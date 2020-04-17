讓非獸醫麻醉動物？ 動保團體：牽涉甚廣已經撤案

動物保護聯盟提出動保法修正草案，其中條文要求開放對動物實施麻醉由非獸醫執行，引發外界議論；動物保護聯盟表示，動物麻醉問題牽涉範圍很廣，已經刪除提案；農委會表示，動物樣態多元，呼籲外界應該尊重獸醫專業。

動物保護聯盟發起人黃泰山表示，原先這案子送到立法院，立委還沒有決定要不要協助提案，但會去了解這案子可不可以提，因此會去詢問政府機關、以及各界的意見。後來發現，動物麻醉的問題牽涉得範圍很廣，也牽涉很多法案，所以已經刪除了。

黃泰山表示，當初提案緣由，主要是地方政府動保機關人力有限，有時候僅有少數獸醫，動保團體也不可能把獸醫帶出去捕捉流浪犬絕育；因此思考是否能有變通的方法，由政府組織團隊捕犬，若在獸醫師缺乏的狀況下，捕犬隊經過考試或訓練，可以在捕捉流浪犬時執行吹箭麻醉，法案的目的只是為了抓狗結紮、減量。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，麻醉藥劑是管制藥品，牽涉到專業使用，使用有一定的規範程序，即使是修法，農委會也必須尊重專業。

農委會防檢局副局長徐榮彬表示，獸醫要面對的動物太多了，貓科的獅子、老虎和家中小狗所使用的麻醉藥劑，樣態都不同，動物麻醉專業性極高，世界各國都不會同意，由非獸醫專業人士，執行動物麻醉業務。