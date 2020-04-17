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怨新秘毀妹妹婚禮還嗆得整形 胞姐貼本尊婚紗照判若兩人

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為妹妹結婚當天(左圖)與姐姐公布的照片對比。擷自爆料公社
圖為妹妹結婚當天(左圖)與姐姐公布的照片對比。擷自爆料公社

日前一名新娘在爆料公社貼文，控訴她花費19,800元請來一日新秘，結果當天妝髮與禮服的穿著都讓她傻眼，且工作時間上認知似有不同，讓她怒喊要求道歉，昨(16)晚新娘的姐姐在爆料公社PO出妹妹在結婚前請攝影拍的婚紗照，簡直與結婚當天的照片判若兩人。

一名自稱是新娘姐姐的網友再度砲轟日前那家攝影工作室，並表示新娘一方在4月7日收到了日前投訴消保會的公文，因為消保會建議先採自行協商，在主動聯絡後，並沒得到任何抱歉跟任何解決，工作室一方也在4月6日自臉書官網上移除了澄清文，姐姐表示，只希望一個誠懇的業主，來處理這樣的客訴，要求其實並不過份。

姐姐接著貼出妹妹在結婚之前拍的婚紗照，簡直與結婚當天判若兩人。她說「妹妹不是正妹！但也不需要花錢要讓新秘暗諷需要整形！」她認為這樣很沒職業道德，很難想像新秘是否都會在背後議論客戶的長相，無論是誰選擇誰誰，都該拿出專業態度做好事情。再度呼籲大家，結婚時務必慎選新祕(秘)，「好的新秘跟工作室會帶你上天堂！不負責任的新祕(秘)，會讓你比下地獄還難受。」

但也有網友認為原PO拿出婚紗照為妹妹平反，其實不夠具說服力，要求公開妹妹臉書。

結婚 新秘 消保官

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