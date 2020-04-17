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穩定高壓迴流天氣 鄭明典：南部有機會出現日暈
中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，今天穩定的高壓迴流天氣，高壓迴流的東南風，暖暖的，加上穩定雲量少，今天白天氣溫會讓人有熱的感覺了，南部還是有機會出現日暈。
氣象局說，今天各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，西半部地區日夜溫差大。
明天南方雲系北移，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
周日、下周一東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨；周日清晨南部地區亦有零星短暫陣雨。
下周二、周三鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
23日東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼；中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
明天至下周二金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。
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