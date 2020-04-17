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高溫上看31度！ 吳德榮：下周二起濕涼多雨

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
今天晴時多雲，白天微熱。本報資料照片
今天晴時多雲，白天微熱。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天晴時多雲，白天微熱，早晚偏涼，日夜溫差大。北部13至31度、中部14至30度、南部15至31度、東部13至29度。

周末兩天台灣附近水氣略增，各地仍為多雲時晴，晝暖夜涼；東半部偶有零星降雨的機率。今天金、馬，週末西半部清晨及金、馬，皆易有霧發生、影響能見度。

他說，下周一鋒面靠近，天氣仍為多雲時晴、舒適微熱，山區及北台灣局部地區有短暫陣雨的機率，西半部清晨及金、馬易有霧。

他說，下周二起鋒面影響，冷空氣雖不強，但水氣多；天氣型態由溫暖少雨，轉變為濕涼多雨。而模式模擬此型態，延續至下周末的26日尚未見明顯改變；中部以北降雨機率較高，南部降雨機率相對較低。但模式超過七天的模擬，理論上不確定性逐漸擴大。至於濕涼多雨持續至何時？逐日各地的天氣變化又如何？模式都會不斷的調整，應持續觀察最新資料。

吳德榮 中央大學

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