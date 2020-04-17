今天高溫飆逾30度 未來一周天氣多變

中央氣象局說，今天環境轉為東南風，因水氣不多，僅花東地區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲；各地氣溫回升，西半部地區高溫普遍可以來到30度以上，東半部高溫也可來到28、29度，體感溫暖至微熱，夜間清晨低溫各地在16到20度之間，其中西半部更須留意日夜溫差變化。

明天東南風伴隨南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨的可能，南部地區及其他山區午後亦有局部短暫雷陣雨發生，其他地區為多雲。

周日、下周一鋒面由華南逐漸移向台灣北部海面，台灣位於鋒面前的暖區，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後天氣較不穩定，北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨；周日清晨因陸風與環境偏南風輻合，南部地區亦可能有零星短暫陣雨。

下周二、下周三鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周四東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，水氣更多，除了中部以北及東半部地區，南部山區也有降雨的可能，雲量都偏多。

明天至21日金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。

24日至26日台灣持續受東北季風及一波波華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。