台灣試管嬰兒發展35年 首例培育成功名醫陳樹基出書慶賀

我國首例試管嬰兒誕生於35年前的4月16日，此後歷經35年的發展，台灣地區每年有近萬名試管嬰兒誕生，為慶賀這項成就，培育首例試管嬰兒成功四位名醫之一的陳樹基醫師，著作出版《生命科學的奇蹟—臺灣試管嬰兒發展史》，並於今天（4月16日）於台北市「京倫會所」舉行新書發表會，此書已進入博客來排行榜。

新書會中，中山醫院董事長陳福民表示，陳樹基是臺灣培育首例試管嬰兒成功的主要成員，一生鑽研其中，是臺灣生殖醫學發展最合格的見證人，並承擔起撰寫《臺灣試管嬰兒發展史》的責任，令他感佩。

長庚紀念醫院名譽副院長宋永魁表示，陳醫師在台灣試管嬰兒發展35週年時，記錄了這段歷史，極有意義。未來有關試管嬰兒技術發展的新挑戰，如基因診斷、基因改造、高齡生育等問題，等著大家一同努力克服。

法國在台協會學術合作與文化處副處長雷伯諾表示，陳樹基醫師是1982年到法國進行學術交流，於安東尼‧貝克萊醫院，向瑞尼‧弗萊明醫師及傑克‧塔斯德教授交流學習試管嬰兒知識，數十年來，法國和我國有關學術及文化的交流非常成功。

京倫集團董事長李俊琳介紹陳樹基的生平及學術成就，特別指出陳樹基曾是亞青盃國腳，至今經常赴國外觀賞世界盃足球賽。其他與會貴賓還有中山醫院院長謝士明。

我國首例試管嬰兒張小弟於民國74年4月16日下午3時26分，於臺北榮總誕生，他的父親是當時的陸軍中校張健人，母親是擔任會計的張淑惠，因結婚七年未育，至臺北榮總求診，經北榮試管嬰兒小組培育試管嬰兒成功，開啟我國的試管嬰兒培育大業。

北榮當時的院長是鄒濟勳，「試管嬰兒小組」由當時的北榮婦產部主任吳香達籌建及領導，小組主力成員是婦產部家庭計畫科主任張昇平、主治醫師陳樹基、曾啟瑞、趙湘台。自從張小弟誕生，國內各重要院所努力跟進，至今已有86家生殖醫學中心從事試管嬰兒培育。

《生命科學的奇蹟：臺灣試管嬰兒發展史》作者為陳樹基，採訪撰稿為李漢昌、呂明瑾，由聯合報系有故事股份有限公司出版。

陳樹基從事醫師職四十餘年，從婦產科乃至專攻生殖醫學，並遠赴法國交流學習，之後秉持專業，為許多求子的父母帶來希望。陳樹基後任國泰綜合醫院生殖醫學中心主任，現任台北中山醫院婦產科主任。

書中介紹臺灣試管嬰兒發展簡史、臺灣首例試管嬰兒誕生的故事、不孕症的原因、試管嬰兒是怎麼培養的、試管嬰兒技術的演進、成敗悲喜故事、對兩性的建議、人工生殖法問題等，也介紹了培育首例試管嬰兒成功的北榮名醫生平。還有國內12家重要的生殖醫學中心的發展，及86家生殖醫學中心的名稱及所屬縣市。