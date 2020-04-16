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林佳龍鬆口曾思考關航廈 最後決定關登機門原因曝光
面對疫情衝擊，新加坡樟宜國際機場決定關閉四個航廈中的一個航廈，減少開支。交通部長林佳龍鬆口，曾思考桃機比照辦理的可能性。幾經考量，決定關閉距離航廈較遠的廊廳、20個登機門。
林佳龍在臉書上表示，關閉20個登機門，一方面可以減少水電、清潔、空調維護等開支，另一方面，在機場內工作的航空公司員工、各機關派駐人員都能維持運轉，藉此維持機場員工生計。
林佳龍說，關閉登機門的方式，兼顧降低維護費用、與維持營運照顧員工，也會利用這段時間進行部分整修，盼疫情緩解後也能立即有好的營運效能，充飽電後隨時備戰再出發。
林佳龍說，去年單日運量達13萬人次的桃機，2月份運量剩不到50%、3月分不到10%，4月單日甚至降到千人以下，航空相關產業都受到連帶衝擊。為此，交通部擬定紓困方案，努力減輕企業負擔，盼企業維持雇員、維持社會安定。
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