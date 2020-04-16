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全台14處紅害、42處橘燈 環保署：周末前空品都不好
臭氧濃度偏高，西半部空品拉警報！空品監測網顯示，截至晚上6時以前，全台有14個測站「紅害」、42個測站「橘燈」，主要分布在西半部地區，其中以中部最嚴重。環保署表示，預期這周末以前空氣品質都不好，雖然風和日麗，但民眾出門仍要注意空品問題。
環保署環境監測及資訊處長張順欽表示，今天各地紅害主因是臭氧濃度偏高，只有彰化二林、南投竹山、馬祖受PM2.5影響空品。由於今天轉為偏東風，天氣十分穩定，溫度也開始回溫，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，因此西半部今天空品相對不佳，許多地方都出現紅色或橘色警戒。
至於未來三天空品，張順欽說，昨天開始各地回暖，天氣非常穩定，因此容易導致臭氧濃度偏高、影響空氣品質，下次的東北風要等到下周二，不過春天天氣系統變化快速，需要持續留意。但是可預期這幾天空品不會太好，雖然以氣象角度而言「風和日麗」，但民眾若周末出門要提防空品問題。
根據資料，全台14個紅害測站分別為：台北古亭，新北土城、新莊、樹林，台中豐原，南投、埔里、竹山，彰化大城、線西，雲林崙背、斗六、台西，屏東。
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