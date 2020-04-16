家長支持學校作為口罩通路 可由志工爸媽協助分裝

衛福部正與教育部研議配送口罩到中小學，由學校販售給學生。家長團體支持，表示此舉能縮短排隊時間，老師兩周發一次也不至於帶來負擔。但也有家長說，學校賣口罩會給老師帶來負擔，如今網購很便利，此事不一定要由學校來做。

全國家長團體聯盟彭淑燕說，最近又開始有口罩排隊潮，學校如能形成一個通路，將減輕家長負擔。她建議由政府統一配發到各校，由志工爸媽分裝，每兩周發一次。家長能自備零錢，或採統一代收代辦、併入註冊費，就能減少收錢、找錢時間，應該不至於替老師帶來太大負擔。

全國家長教育志工團體聯盟理事長吳福濱也說，他認為政府的作法正確、合理，並呼籲連同老師的份也由校園通路供應，讓師生都不必排隊買。老師可能覺得他們不是藥師，但藥師本來的工作也不是賣口罩。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，他支持由政府統一配發，學校容易推行實名制，讓學生以造冊方式領口罩，手續不至於太麻煩。

台北市的邱媽媽說，現在忘記戴口罩，學校先給，還要小孩拿一個還給學校，希望政府統一配口罩給學校，家長願意一次付一個月的口罩錢。學校都安排人員在校門口量體溫，進校園量體溫就可順便發一片。

不過台北市的趙媽媽說，口罩由學校處理可能會帶來問題，例如如何收錢，或是又有學校停課時，是不是又只能用既有的管道購買。如今有網購，他覺得很方便，未來不一定要由學校處理。

教育部表示，校園中發放或販售口罩等事宜，正在跨部會及防疫物資相關會議研議評估中。