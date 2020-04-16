蘇煥智：政院版農民退休制達不到離農退休目的

農民退休儲金草案今天初審通過，前台南縣長蘇煥智表示，行政院版本將老農津貼定位為基礎年金，而建立在此一錯誤的前提下，其制度設計自然是紊亂不勘。

蘇煥智臉書貼文表示，他的方案是勞保加上離農退休；行政院版是老農津貼加上農保，再加農民退休儲金三者併存，將老農津貼從「暫行條例」成為常態化，而增加國家長期財務負擔，自然排擠農業發展的資源。

他表示，事實上老年農民的退休給付保障其實並不高。而且有退休給付卻仍然沒有離農，農業人口老化問題依然無解。

蘇煥智表示，農民退休的制度，其實可以比照勞保條例第六條第一項第7款職業工會的態樣參加勞保。並享有勞保相關的退休給付及其他各項給付。而且應該強制納保。

至於農民有關保費的繳納財源，他說，在農民的各項農產品的第一次交易收入中，加收一定比率的農民保險費。在進口的農產品中課徵一定比率的費率作為農民保險費的一部份，而不是採取按月繳納保費的方式。

蘇煥智表示，台灣大多數小農制度，採取按第一次農產品交易，或進口農產品依一定比率課徵農民保險費的這種方式，比較不會有增加農民負擔的壓力。至於農民因為交易額較大，其退休給付自然比較多。

他認為，現行農保制度必需跟勞保制度整合，農保繳納的年資如何換算折抵整合進入勞保年資中。

至於老農津貼，則自農民整合進入勞保退休給付制度後，除了已經年滿65歲者繼續領取老農津貼外；其餘未滿65歲之農民均整合進勞保，並依其農勞保年資整合精算其退休給付，但不得低於老農津貼。

他也提到，農民的附加年金，就是離農退休給付。離農退休就是擁有農地所有權的農民，除了退休外，也必需交出農地的耕作權（但保留所有權），而不是任由田地荒蕪棄耕。

因為每一位擁有農地的農民，一旦交出農地耕作權給國家的「農地銀行」，國家就可以將其農地轉租給其他農民，或新的農民，可以活化農地的利用及生產。

所以離農退休就可以向國家再領到一定的租金，這就是「附加年金」。而每一個農民因為面積不一樣，所以領的也不一樣。離農退休交出耕作權領取附加年金，可能要採取鼓勵及自願制。

蘇煥智表示，行政院版的農民退休儲金制，基本上完全達不到農民離農退休的目的。