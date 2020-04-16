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疫情宅在家超悶 4樣家電讓你捨不得出門

聯合線上 / 張念慈

疫情宅在家，不能出門好不方便，心情也跟著不美麗。Panasonic春季新商品近來推出，四大主軸智慧家電、電視、烤箱、整髮器，逆勢在不景氣中創造銷售佳績，主因就是為消費者打造智慧、便利、美麗、健康的生活家電，就算宅在家，也能享受度假樂趣。

Panasonic今天舉辦「2020春季新商品體驗會」，商品本部營運長助川學表示，新冠肺炎改變了台灣的消費生活型態，但也讓宅經濟興起，各式各樣的家電如何為消費者創造更好體驗，成為競爭優劣勢的關鍵。

聲控智慧家電 宅在家變好玩

Panasonic智慧家電，讓消費者只要動口就能自在操控。 圖／Panasonic 提供
Panasonic智慧家電，讓消費者只要動口就能自在操控。 圖／Panasonic 提供

首先，智慧家電操控「動口不動手」成為趨勢。去年底Panasonic智慧家電串聯物聯網，消費者在外就可透過手機Smart App遠端控制Panasonic智慧家電，掌握家電器相關訊息；今年更整合AI與聲控科技發達，結合中華電信及Google聲控系統，直接透過智慧音箱操控Panasonic空調、除濕機、電冰箱、洗衣機等IOT智慧家電，使用家電增加更多樂趣。

劇院版電視 在家就像電影院

Panasonic HX750系列電視，忠實重現電影創作者心中理想的細緻畫質與豐富色彩。 圖／Panasonic 提供
Panasonic HX750系列電視，忠實重現電影創作者心中理想的細緻畫質與豐富色彩。 圖／Panasonic 提供

「宅娛樂」是另一個重點，造就大尺寸電視大受歡迎。金馬獎攝影師陳克勤觀看後盛讚，Panasonic HX750系列電視搭載進階6原色與好萊塢HCX影像晶片，忠實重現電影創作者心中理想的細緻畫質與豐富色彩；搭載極富臨場感的Dolby Atmos杜比環繞音效，震撼度極佳的臨場感，縮小電影院與在家體驗的距離。

愛追劇、打電玩的人，也可透過新推出的影音遙控器，同時遙控電視與第4台數位機上盒；My Home Screen 5.0介面更人性化，能更快進入常用的App介面，能輕鬆享受精彩的影音娛樂生活。

手殘族不哭了 智能烤箱料理好輕鬆

Panasonic推出全新日本超人氣智能烤箱，在家也能吃到剛出爐的美味。 圖／Panasonic 提供
Panasonic推出全新日本超人氣智能烤箱，在家也能吃到剛出爐的美味。 圖／Panasonic 提供

宅在家後才知道手藝不好的痛苦，如何讓「宅美食」更便利，是不少人痛點。

「GC可頌」被華爾街日報評選為巴黎最好吃可頌，創辦人龔德宏分享，顧客買麵包回家，但加熱後常常口感就變差走味。他使用Panasonic超人氣智能烤箱，驚喜發現透過遠近紅外線雙重加熱科技，可讓內餡均勻熟透，快速加熱表層，讓烤色及酥脆度烤得恰恰好，就像剛出爐一樣。

除了麵包類，包括餡餅、肉類、披薩、地瓜等中西料理，就算直接從冷凍庫拿出來，不用預熱，按下「冷凍加熱」鍵，手殘族也能吃到美味食物。

智能整髮器 在家也有美美好心情

Panasonic首次推出搭載奈米水離子的整髮器，在家就能輕鬆打造專屬沙龍。 圖／Panasonic 提供
Panasonic首次推出搭載奈米水離子的整髮器，在家就能輕鬆打造專屬沙龍。 圖／Panasonic 提供

宅生活需要好心情，不少人也會拍照打卡、直播讓社交不中斷，如何在家輕鬆打造專屬沙龍，有專業級的整髮造型與保養，是愛美族關心重點。

近年在台灣掀起熱潮的Panasonic Beauty美容家電，奈米水離子商品群今年春季再擴大，首次推出搭載奈米水離子的整髮器，強化保濕，更搭配沙龍造型梳、豐盈捲髮梳等多樣配件，不論浪漫大捲或空氣感短劉海，都能輕鬆辦到。時尚造型達人林葉亭也是愛用者，出國絕對帶著走。

目前各式商品販售中，詳情可上Panasonic官方網站：https://www.panasonic.com/tw

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