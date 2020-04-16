肥料供應充足為何農民買不到？ 農委會分析五大原因

農委會對外宣稱肥量數量足夠，台肥產能全開，但地方農民卻不斷反映實際上就是拿不到肥料，到底哪裡出問題，農委會今天也檢討了五大原因，造成肥料供應不及，即日起肥料預購制度將進入第二階段，希望能改善農民買不到肥料的問題。

由於一期稻作施肥的高峰已過，現階段僅需要進行追肥，預期肥料需求也會持續平穩；農委會副主委陳駿季說，才會昨天啟動第2階段新的預購實名制制度，系統打出身分證字號，也可以抓出作物種類，要求農民填寫三聯單，可以做檢核，合理的肥料量有多少，逐步導正用肥習慣，也因此讓農民合理化施肥；每一筆訂單七天之內會送達，送達以後，希望兩到三天就能夠結清，用訂單方式逐日結清，不會造成有人拿得到，有人拿不到，落實實名制。

他也說，肥料有農委會補貼20元，不是解決恐慌性搶購問題，每天公布供應量、生產量、提領量、預購量，估計再過兩三周肥料供需可以回穩，當農民需要的時候，再來預購。

陳駿季今天表示，檢視肥料為何供需失衡的原因，包括預購量大於需求量；肥料品項太多，無法及時更動生產線；特殊品項肥料無法及時排入生產；肥料配送時間有落差；以及鄉鎮農會分配給農民的預購有落差等五大原因。

他表示，從三月初開始，農民感覺肥料不足，開始大量購買，今年一到三月肥料銷售9萬4445公噸，比去年同期3萬8635公噸多了12.9%；3月17日開始第一階段肥料預購，當時農民預購了10萬7801公噸，總供應量4萬6554公噸，但去年同期供應4萬4860公噸，農民預購的數量遠大於供應量，預購不必然等於需求。

陳駿季舉例，透過登記制度檢核，某農民耕種3分地高麗菜，卻預購了40包的肥料，但實際上3分地的高麗菜，僅需要18包。顯示農民預購的數量，遠超過他的需求，最大達可到六成，因此系統會進行預購以及實際檢核，預購量中有恐慌性的預先購買。

他也提到，台肥有三條肥料的生產線， 旺黑五號複合肥料需求排名第四，旺黑43號排第二，同一生產線滿足其一，另外一種肥料就要先稍等，改變生產線需要三到四天；有些特殊的肥料，台肥也必須去供應，因此會有供應的空窗期。

陳駿季表示，之前配送也有問題，比如預購配送了1000包到農會，但只先到500包，隔天再到500包，有的農會會平均分給預購的農民，但施肥不可能只施肥一半；有的農會則是先全額滿足部分農民，等到貨再給其他人，因此農民拿到的時間有落差，也會造成有些人拿到，有些人沒有。