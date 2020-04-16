比照口罩 購買肥料等農業資材將採實名制

農委會昨啟動肥料預購制度，第一波預購3000多公噸，今已經陸續配送到各鄉鎮經銷點工預購農民領取，並且每包40公斤重肥料補貼20元。農委會表示，這波採用登記實名制，農民只要攜帶身分證、記住地號就可預購登記購買到需要的肥料。

農委會副主委陳駿季表示，希望未來能夠建構農民卡，作為農業資材、遇到天然災害補助，直接用卡就能核對身分與人，不用書面報表，未來農藥也是一樣，當購買農業資材，土地面積作物不一樣時間，可以做登記，若推行順利的話，未來會持續推下去，當然，初期農民會非常不習慣，若這樣的制度都能熟悉，台灣農業未來可以做系統性的改變，就從現在開始。

他表示，他表示，農民耕種的這塊地若需要20包肥料，農民今天買兩包、明天再買兩包，當然都可以買，不會買過一次以後就不可以再買，但相對的，第一次買了足量20包，第二次還要再預購，系統就會跳出來，會要求農民下個生長季(不同作物時間有所不同)再來買；農委會設定合理化施肥的額度，是比農民當下要施肥的量還要多。

陳駿季表示，現在農民恐慌性的搶購，很明顯的供應量遠小於需求量，當未來達到平衡，若說現在補貼政策繼續走，補貼政策用這系統檢核最快，若有現貨農民要買當然可以，為肥料仍是自由市場，只是在這段時間肥料供需不是這麼穩定時，推出實名制，一旦供需穩定，你不要實名制、要現貨買，也不在意補貼，可以去買沒有問題。

買肥料採用農民卡的概念，農委會在2012年即提出，當時規劃農民使用「晶片卡」購買肥料，購買時需詳實登記耕作資訊才享有肥料補貼，讓農政單位能掌握各項農產的耕作面積與數量，提前因應可能發生的農產品產銷失衡，提早規畫各式促銷。

當時農委會認為，農產品登記制度一定要與肥料補貼掛勾，農民種植什麼作物、種多少面積，都透過晶片記錄並詳實登記，農民據此購買肥料，否則政府將不提供肥料補貼。農委會也會提供肥料用量建議標準，鼓勵農民合理化施肥，減少產銷失衡。