爭取地震多10秒預警 地震海纜枋山登陸

中央氣象局東部海域地震與海嘯海纜今天在屏東縣枋山鄉舉辦登陸典禮，預計花2至3個月完成纜線布建，年底前完成整個觀測系統建置，預期在台灣東南海域所發生的可能致災地震，以及遠地海嘯可分別多爭取5至10秒及10鐘至20分鐘的預警時間。

氣象局局長葉天降致詞時表示，台灣地處菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞擠壓區，地震活動頻繁且常造成生命財產威脅，其中規模6以上的地震，有近70％發生於東部海域。氣象局從2007年著手規畫，至2017年累計完成115公里、有3個觀測點的海纜系統。

為擴大海纜系統監測範圍，在行政院科技會報辦公室及科技部的支持下，2017年開始執行前瞻基礎建設「海陸地震聯合觀測網」計畫，將現有海纜再加長，繞經恆春半島外海至屏東枋山登陸，擴建後海纜系統總長度將達695公里，沿線合計設置9座海底觀測設備，可提升該區域強震以及監測該海域的海嘯的即時警報效能。