抽菸催化疫情 醫：死亡率增14倍

「菸品對新冠肺炎簡直是雪上加霜！」董氏基金會16日舉辦「使用任何菸品都是新冠肺炎的高危險群」線上記者會，與會的國衛院研究員溫啟邦指出，吸菸者罹患新冠肺炎後有如坐雲霄飛車，比一般人的死亡率高出14 倍。賴志冠醫生則表示，「電子菸物會破壞肺部結構，戒菸能降低病毒流感化致死率。」

抽菸新冠死亡率激增

「吸菸對新冠肺炎簡直是雪上加霜。」國家衛生研究院名譽研究員溫啟邦指出，實際數據顯示，吸菸者的死亡風險本來就比不吸菸者高，「而且一旦得新冠肺炎，死亡風險有如坐雲霄飛車，可高達14 倍。」他舉例，南非在封城時順便禁止菸品買賣，就是為了防範罹病死亡率升高。

他也表示，吸菸導致身體發炎，全身白血球會因此增加，C反應蛋白也會增生（C反應蛋白是觀察人體是否發炎的指標，也是導致冠心症等心血管疾病的一種危險因子）。 台北榮總家醫部醫生賴志冠則說：「不含尼古丁的電子菸品會破壞肺部結構，而尼古丁會造成肺氣腫及細支氣管擴張，增加病毒感染風險。」

戒菸降染疫風險

「防範新冠肺炎不只是病毒本身，也要降低高危險群的感染風險。」台北榮總家醫部醫師賴志冠引述牛津大學統計數字指出，義大利新冠肺炎死亡率為12.8%，吸菸者則高達24%。他說。「使用任何菸品，包括菸草產品或電子菸，不但增加2倍罹患率，轉為重症、死亡的機率攀升，也更不容易痊癒。」

台北醫學大學高志文醫師則說，每年有超過1萬人死於肺炎，吸菸造成高血壓、心臟疾病、慢性病，這些都會讓新冠病毒更容易對人體造成嚴重傷害。他說：「希望大家能透過這場百年一遇的大疫情，好好思考這項傷錢又傷身的習慣，也可以避免之後病毒如果流感化更多人因此喪生。」

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