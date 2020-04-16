只待疫情和緩！ 交通部計畫大撒幣54.5億元救觀光

新冠肺炎疫情重創台灣觀光產業，如今交通部振興草案出爐，強調在疫情和緩後，準備針對國內外觀光、國際郵輪復甦等，提出11項獎勵補助措施，獎補助預算54.5億元，其中又以振興國旅方案的預算最多，計畫編列20億元，其次則是國際旅客入境旅遊市場獎勵措施8.8億元，擴大日、韓、港澳、歐美、新南向等五大市場國際行銷5億元。

根據振興方案內容，強調參考去年擴大國旅秋冬遊執行方式，在疫情緩和後，會透過實質獎勵方式，鼓勵民眾前往國內各風景遊戲區旅遊，預計補助預算約20億元；另外也會補助旅行業、觀光旅館業、旅館業等辦理跨縣市區域合作觀光拓源轉型、產業媒合、行銷，預算約4億元，國外宣傳預算2億元、觀光產業數位轉型2億元。

此外，還將補助地方政府提案觀光亮點活動，擴大辦理溫泉美食嘉年華活動等，預算合計5億元。另也補助旅宿業者設置無障礙客房，協助提升軟硬體品質，經費約4億元，另也補助觀光遊樂業投資新設施、設備重置，經費約3億元，相關要點草案已研擬完成，預計4月下旬實施。

交通部，自從中央流行疫情指揮中心2月宣布全面禁止國際郵輪停靠在台灣港口，導致郵輪旅客人次下滑，因應未來郵輪復航後，吸引郵輪來台停靠並振興郵輪觀光產業，預計針對郵輪運送業者給予碼頭碇泊費優惠補貼，共約1000萬元，及針對在台承攬旅行業操作複合郵輪母港航線，發給獎勵金共約6000萬元。

針對受疫情影響，來台旅客減少較多的日韓、歐美、港澳、新南向等五大市場，則預計編列行銷經費5億元；另外還會推出國際旅客入境獎勵措施，包含航空業及旅行業境外包機獎助計畫、推動境外獎勵旅遊來台獎助等，經費預估8.8億元。