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疫情影響孩子也憂鬱 家長透過五步驟陪伴度過

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
受到疫情影響，不僅大人心情需要調適，孩子也需要。圖／本報資料照片
受到疫情影響，不僅大人心情需要調適，孩子也需要。圖／本報資料照片

新冠肺炎疫情持續，讓不少人都覺得憂慮、恐慌，精神科甚至因此多了不少患者，台南市衛生局提醒，不只大人會不適，孩子也會受到影響，可以透過PEACE五大步驟，陪伴孩子度過這段焦慮期。

衛生局表示，疫情影響下大人會焦慮，孩子也會跟著緊張。有些孩子因防疫的要求居家檢疫或居家隔離，回到學校上課擔心同學異樣眼光；或是對畢業旅行或活動延期取消而感到失落，事實上這些反應是正常的。

面對疫情，重視孩子的心理防護是和重視身體不被感染同樣重要，我們可幫助自己與孩子累積心理資產，訓練大腦功能，親子一起穩定心情、培養耐性、學習承擔力與行動力、正向面對改變獲得成長。

為此衛生福利部「心快活」-心理健康學習平台針對兒童，設計PEACE五部曲衛教文章來陪伴孩子輕鬆安度武漢肺炎風暴。

Play game玩遊戲(P)：由於孩子的語言理解與情緒表達的不同，透過玩遊戲與角色扮演的方式，帶領他們表達對疫情帶來的情緒，增加對抗疫情的同理心及合作度。

Enhance the safety(E)強化安全感：與孩子一起主動檢查環境和討論相關訊息，一方面讓孩子安心，另一方面也帶領孩子接受適當且可靠的資訊來源。

Accept your emotion (A)接納情緒：允許並接納孩子在這特別的時間點可能產生的各種負面情緒反應，因為這些都是正常的狀態。

Change the behavior(C)改變行為：發揮創意來調整不得不修改的行為習慣或行程，並帶著孩子以幽默感來欣賞這種自己可以應付和可以改變的能力，並適時給與口頭稱讚，讓他同時從自我調整和他人讚許當中獲得成就感與信心。

Engage in life投入生活(E)：除了關注疫情，多和孩子一起投入精力，在生活中挖掘各種有趣的事情和關懷不同人的故事，避免在家相處時的相互要求，如此才能維持正常生活作息而擁有心樂趣。

疫情 衛生局 新冠肺炎 居家檢疫

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