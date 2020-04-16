居家檢疫中醫關懷服務 北市中醫25家今起通訊診療

新冠肺炎疫情延燒，台灣確診人數近來因返國潮增加，需居家隔離或居家檢疫者也增加，還傳出不少趴趴走的情況，有的甚至是為了看診；台北市中醫師公會理事長黃建榮指出，配合中央通訊診療計畫，北市已有25家中醫珍所登記參與「新冠肺炎」通訊診療服務，今天起接到衛生局指派就可服務患者。

衛福部於2月10日起公告居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者通訊診療作業流程；台北市中醫師公會為配合政府防疫確保中醫院所安全，除向疾病管制局、衛生局爭取配發基層診所醫用口罩、防護面罩、隔離衣外，並開辦中醫院所感染管控標準作業研習會，向衛生局推薦中醫診所加入居家隔離、居家檢疫、自主健康管理通訊診療服務，提供受隔離者中醫醫療服務。

黃建榮表示，不少民眾在季節轉換有過敏症狀或體質本身有慢性症狀，平常也習慣看中醫，目前向公會登記參與「新冠肺炎」通訊診療服務的診所有25家，依衛福部居家隔離（檢疫）者就醫指引、通訊診療標準作業流程，由衛生局接獲通報指派診療服務案。

黃建榮，中醫可透過通訊關懷服務，觀察患者臉色等外狀況並聽患者自述症狀，提供可以調養身體的藥帖等服務。

中醫師公會全聯會秘書長蔡三郎表示，中醫服務對象除了檢疫隔離對象，也積極介入治療負壓隔離治療的確診病人，並取得正面成效，包含症狀減輕、住院天數減少等，詳細病例與治療過程，未來將統計整理後，由全聯會對外公布。