女子肝臟長出大水泡比小孩頭大 求診嘉義長庚治好

腹部臟器內長水泡是常見問題，尤其腎臟和肝臟水泡常見，嘉義長庚醫院腎臟科主任張弘育醫師說，肝腎臟水泡大多良性，大多數沒症狀，若水泡超過10公分可能產生症狀，如疼痛、感染、消化不良等，這時候就需治療。

張弘育指出，有名62歲女患者半年來覺得右側腰部輕微漲痛，以為骨頭退化，不以為意，最近發燒急診求治，診斷泌尿道感染，住院治療發燒改善，接受腹部電腦斷層檢查，發現右側腎臟有直徑接近13公分巨大水泡，住院第5天感染治好。

但右腰悶漲感仍存在，決定與放射診斷科醫師合作，以導管引流後施以95%純酒精硬化治療，治療成功，出院後病人門診追蹤，超音波檢查水泡未再長出來。

另名也是62歲女患者，有家族遺傳多囊腎疾病，肝腎臟有數不清水泡，腎功能逐漸退化，原在地區醫院門診追蹤，因右上腹痛轉到長庚，她除腹痛還有長期胃口不好，電腦斷層檢查發現肝臟竟有直徑17公分大水泡，簡直比小孩頭還大，難怪她會上腹悶痛以及食慾不振。

經評估以同樣方法治療，但這名病人治療比前一名患者困難，無法施以酒精硬化治療，直到1個月後滲液少於每日50ＣＣ後才注入約100ＣＣ純酒精治療，病人出院3個月超音波追蹤雖肝臟仍有許多小水泡，但17公分大水泡已經不見，症狀改善，胃口大開，最近回診患者胖3公斤。