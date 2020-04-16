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女子肝臟長出大水泡比小孩頭大 求診嘉義長庚治好
腹部臟器內長水泡是常見問題，尤其腎臟和肝臟水泡常見，嘉義長庚醫院腎臟科主任張弘育醫師說，肝腎臟水泡大多良性，大多數沒症狀，若水泡超過10公分可能產生症狀，如疼痛、感染、消化不良等，這時候就需治療。
張弘育指出，有名62歲女患者半年來覺得右側腰部輕微漲痛，以為骨頭退化，不以為意，最近發燒急診求治，診斷泌尿道感染，住院治療發燒改善，接受腹部電腦斷層檢查，發現右側腎臟有直徑接近13公分巨大水泡，住院第5天感染治好。
但右腰悶漲感仍存在，決定與放射診斷科醫師合作，以導管引流後施以95%純酒精硬化治療，治療成功，出院後病人門診追蹤，超音波檢查水泡未再長出來。
另名也是62歲女患者，有家族遺傳多囊腎疾病，肝腎臟有數不清水泡，腎功能逐漸退化，原在地區醫院門診追蹤，因右上腹痛轉到長庚，她除腹痛還有長期胃口不好，電腦斷層檢查發現肝臟竟有直徑17公分大水泡，簡直比小孩頭還大，難怪她會上腹悶痛以及食慾不振。
經評估以同樣方法治療，但這名病人治療比前一名患者困難，無法施以酒精硬化治療，直到1個月後滲液少於每日50ＣＣ後才注入約100ＣＣ純酒精治療，病人出院3個月超音波追蹤雖肝臟仍有許多小水泡，但17公分大水泡已經不見，症狀改善，胃口大開，最近回診患者胖3公斤。
醫學研究統計，40歲以下者超音波檢查肝腎有水泡比率有3%，60歲以上24%以上，年齡越大比率越高，70歲以上者約35%以上發現水泡；張弘育提醒民眾如有肝腎水泡問題，應定期半年到一年追蹤一次，經醫師評估可優先選擇侵入性較小導管引流後施以純酒精的硬化治療。
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