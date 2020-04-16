居家檢疫者遠距看中醫 北市25中醫診所參與

新冠肺炎疫情蔓延，我國匡列大量高風險族群進行居家隔離、居家檢疫或自主健康管理，強化觀察這群人的健康變化。中醫界加入抗疫行列，台北市中醫師公會就啟動居家檢疫／居家隔離中醫關懷服務，已有25家中醫診所可提供通訊診療。

中華民國中醫師公會祕書長蔡三郎表示，中醫典籍寫道「正氣存內邪不可干，避其毒氣」，中醫能協助民眾調整體質、預防病毒侵襲，對於輕症患者治療也有幫助。台北市中醫師公會啟動居家檢疫中醫關懷服務，目前向公會登記參與新冠肺炎通訊診療服務的診所共計25家，歡迎符合資格者多加利用。

蔡三郎表示，一般來說，陰虛體質或陽虛體質的人染病風險較高。陰虛體質經常源於日夜顛倒、熬夜失眠等壞習慣，這群人容易有口乾舌燥、面紅燥熱、眼睛乾澀等症狀；陽虛體質經常源於工作勞累，這群人較怕冷、免疫力低下、容易感冒。因此，疫情期間保持生活作息規律、睡眠充足相當重要，必要時可尋求中醫幫助調整體質，以預防感染疾病。

林口長庚醫院中醫內兒科主治醫師陳星諭表示，疑似患者與可能的接觸傳染者出現輕微發燒或上呼吸道症狀時，中醫師可能處方蔥豉湯、玉屏風散等藥方，協助解表發散、扶正去邪。如果症狀較嚴重、甚至確診感染新冠肺炎，中醫也能辯證提供不同的治療之道，中國大陸就有一項針對214名患者所作的臨床試驗，臨床上提供其清肺排毒湯，其中六成患者症狀改善，三成患者症狀持平。