苦民所苦 綠委籲國際油價下滑 桶裝瓦斯應再降

新冠肺炎疫情延燒，中油4月宣布調降天然氣價格，桶裝瓦斯每公斤調降五元，一桶約調降100元。不過民進黨立委黃國書、賴惠員表示，中油應還有調降空間，呼籲基於紓困，應實際反映國際石油的批售牌價，建議5月1日桶裝瓦斯應從每桶調降100元，反映國際價格調降至180元，這樣民眾才會有感。

台灣中油公司執行長王承賓表示，目前看國際行情，難以預測下個月的國際石油價格狀況，但會朝繼續調降的方向思考，會將民眾的負擔放在心上。

中油副總經理陳淑真表示，中油的桶裝瓦斯調降都有計價公式，每個月檢討一次。陳也提到，中油從去年10月開始，其實天然氣價格該漲的沒漲，但只要國際價格跌就照跌，到目前已吸收17億元。但未來是否再調降價格，有機會一定會協助紓困。

黃國書說，今年三月沙烏地阿拉伯國營石油公司公告的期約離岸價每公噸為455美元、四月調降至235美元，降幅達48.35％；海運價格也從三月的每公噸69.176美元，四月調降為58.009美元。若合併兩項調降，三月份石油每公噸524.716美元，四月已調降為293.009美元，降幅達44.16%。

黃說，但從中油反映國際石油價格的調降幅度，三月每公斤19.06元，四月僅調降至14.06元，調幅僅26%，黃國書呼籲，中油基於紓困、體恤小商家、小老百姓生活辛苦，每公斤吸收價格應該比照三月的5.2元，而非僅吸收0.9元。呼籲中油應從五月開始，實際反映國際的批售牌價，要有更進一步的調降空間。

民進黨立委賴惠員說，中南部許多居民家裡，多數都沒有裝天然瓦斯，一般家庭及攤商都是用桶裝瓦斯，但隨著新冠疫情緊張，許多小商家生意清淡、生活苦不堪言，希望桶裝瓦斯可以再調降，呼籲中油應該更準確反映桶裝瓦斯價。