快訊

台南市今天再添病例 5天足跡快看你有沒有去過

台中市再公布4處新足跡 一中商圈3處丶沙鹿1處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想靠打折撐過去？餐飲業想活命得有更多創意！

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖／食力FoodNext
圖／食力FoodNext

【採訪＝蔡幸儒、黃欣培、黃敬翔】

【撰文＝黃敬翔】

每當食安事件發生，網友總戲稱：「世界上沒有什麼是買一送一解決不了的。如果有，那就買一送二。」面對新冠肺炎對全球產業前所未見的衝擊，餐飲業也紛紛祭出各種打折、買一送一當誘因，但大家其實也心知肚明，這麼做並不能帶來太大的營收，只求能暫時挽救部分虧損。

根據《食力》「外食族防疫大調查：餐飲業怎麼做才能讓你安心？」網路問卷調查結果，疫情下最能提升民眾消費意願的仍然是基礎的防疫工作，如加強環境防疫措施佔45.6%、員工防疫則佔22.7%、增加入場管制措施19.4%，而優惠方案只能吸引4.8%的受訪者。但為了盡可能創造營收，在做好防疫措施同時，業者企圖促進消費的優惠方案也持續推出，當中也有一些創新、甚至實驗性濃厚的案例出現，除了一成不變的打折外，也可以參考看看這些不一樣的創意！

外帶優惠、打折、買一送一人人都在做，你憑什麼脫穎而出？

若只看優惠方案，哪一項最能提升人們前往消費的意願？根據《食力》問卷調查，有28.3%的受訪者認為是「外帶套餐優惠」、22.2%與17.7%的人則分別投給「優惠打折」與「買一送一」。這3種手法其實都是最常見的「折價策略」，透過降低產品的正常售價，直接提供消費者經濟利益進而促進購買。也因為售價是最直接的誘因，折價通常是最有效的促銷方法。

以支持度最高「外帶套餐優惠」為例，由於疫情關係讓人們減少內用，改為外帶或外帶形式，因此業者紛紛投入這一塊，就連過去極少推出外帶的星級飯店、「Fine Dining（精緻飲食）」業者也加入戰局。

台北圓山大飯店就推出了取餐免下車的「圓山美食速速GO！」活動，不僅有65折起的外帶優惠、還可以免費停車1小時並有專人送餐到車；位於芝加哥的米其林三星餐廳「Alinea」在2020年3月18日起也破天荒推出了外帶餐點，以每餐35美元（約新台幣1000元）的超優惠價格販售，要知道，平常要吃到它的料理可能需要花上300美元（約新台幣9000元），因此外帶餐推出第一天就在5小時內完售。

「Global Mall（環球百貨）」則是推出8點8折用餐優惠，匯集全台7分店近百家餐飲，只要在晚上8點後消費，即可享特定品項8折或加菜優惠。

不過，上述案例都是因為平時太過罕見而充滿話題性，在餐飲業茫茫打折優惠的雲海裡，業者想脫穎而出，不想讓自己不惜折價也要活下去的決心被埋沒，還需要更多創意才行。要知道，打折不是促進民眾消費的唯一手段！

除了打折策略外，業者還有這4招

第一招、品牌跨界合作，光是話題性就贏一半！

「同行不是冤家、異業可以合作！」正如鬍鬚張董事長張永昌所說，疫情期間不同品牌業者相互合作、透過聯名彼此拉抬，也是創造營收的一種機會。

2020年4月1日，鬍鬚張、涓豆腐、莫凡彼、哈肯舖手感烘焙、黑面蔡x滷春秋、樂檸漢堡、魔法咖哩、Pino Pizzeria Ristorante等8家台灣餐飲集團聯合組成了「連鎖餐飲大聯盟」，每家業者分別拿出自家明星商品集合成「聯名居家套餐7日組」冷凍料理組。多家品牌聯名不只話題性十足，連推出的冷凍料理組也是瞄準防疫帶動的「宅經濟」，而且相較於其他業者只賣一頓餐，這款料理組直接供應7天餐，一次性買斷一個禮拜的份量、且組合內容多元，背後的實驗性濃厚。相信如果這一波有帶動銷售，未來可能會看見更多同類型產品出現。

二、體恤一線醫護、檢疫、軍警人員，建立品牌好感度

在疫情延燒下，也有業者體恤第一線的醫護、檢疫人員辛勞，推出專屬於他們的優惠，除了可確實攏絡此族群的消費，更同時達到建立品牌好感度的效用。好比說，和億生活集團旗下米其林一星「添好運」和「了凡油雞飯麵」於3月16日～5月31日推出了醫護、檢疫、軍警人員、憑工作證或識別證就可在全台分店享85折的優惠。此外，和億更推出「餐飲自己人85折優惠」，餐飲業同業人員憑工作證、識別證與名片都可享優惠。

除此之外，國外也有業者轉向公益，免費提供餐點或飲料給第一線人員。美國星巴克總裁兼執行長Kevin Johnson就在3月22日宣布，美國與加拿大地區星巴克會免費提供警察、消防員、醫護人員、醫生、護士等免費咖啡直到5月3日。雖然這樣的活動對促銷沒有直接幫助，但以品牌經營是有正面效果的。

三、穩住熟客、員工！他們才是最佳人形宣傳立板

在餐飲業者紛紛推出外送、打折優惠等吸引新客群時，也有業者反其道而行，決定先穩住熟客與員工。欣葉國際餐飲集團執行董事李鴻鈞表示，由於疫情關係較難開拓新客群，因此他們選擇跟過去SARS時期的作法一樣：主攻熟客。讓空閒的外場人員透過電話拜訪，打給熟客問候近況，讓熟客感受到欣葉的惦記，進而再次上門消費。

在這樣以「人情味」為主的策略下，欣葉也推出了「認識欣葉，享優惠！」 活動，只要持欣葉員工編號與姓名就可享7折優惠，以認識欣葉為契機，讓自家員工成為最好的促銷管道。

四、推出超限定優惠卷奠定未來消費基礎，並立即創造現金流

曾經4度被評為世界最佳餐廳、位於丹麥的「Noma」在3月14日因應疫情緣故宣布暫停營業，其主廚René‭ ‬Redzepi隨後在3月20日宣布開賣為期2年優惠卷，最低金額從5000丹麥克朗（約新台幣2萬1‭900元）起，可優先預訂未來Noma或任何特殊菜單Pop-up（快閃）的席位。

此外，視購買金額的大小，還能額外獲得價值1萬丹麥克朗、René‭ ‬Redzepi親手繪畫的菜單或包含Noma發酵實驗室書籍、產品或課程的「感謝包裹」。這種類似群眾募資的作法，可以彌補沒營業就沒收入的窘況，也可以刺激消費者對於未來重新開業後消費的期待。

「Noma」主廚René‭ ‬Redzepi在個人Instagram上宣布推出優惠卷。

優惠只是加分，穩住消費者的不安才是餐飲業的首要任務

無論是要推出怎麼樣的優惠方案，餐飲業者還是要先想一想：現在消費者最需要的是什麼。由於擔心病毒傳染，人們開始減少外出、外食，因此業者此時此刻最重要的仍然是加強環境、員工的衛生與防疫措施，才能從根本減少消費者的不安。如果不能深諳這個道理，即使憑藉優惠方案可能可以在疫情下暫時減少虧損，但是在疫情趨緩、結束以後，消費者的行為模式也可能因防疫緣故永久改變，到時候就得不償失了。

圖／食力FoodNext
圖／食力FoodNext

【延伸閱讀】

回不了頭的餐飲戰「疫」！你是起身備戰，或坐等淘汰？

餐飲業得認清：即便疫情消散，消費者也可能回不來了！

從餐飲集團到街邊小吃，沒戴口罩不做防疫，那生意就別做了！

大裁員，不如共覓生機！抗疫「持久戰」餐飲業如何帶著員工活下去？

餐飲「外送」搶客潮！會是短期紓困的解藥，還是長期毒藥？

害怕共食與自取，自助餐與合菜餐廳受創最深！

【參考資料】

Here’s What Alinea’s To-Go Offerings Look Like

A message from Starbucks ceo Kevin Johnson: A time for resilience

疫情 餐飲業 品牌

延伸閱讀

巴黎聖母院大火週年敲鐘紀念 向抗疫醫護致敬

新竹縣議會國民黨團 喊紓困發現金、防疫要口罩

防疫也要監督國政 英國會下院準備以視訊方式開會！

疫情期間整天關在家最好？急診醫分享95歲父親這樣防疫心情好

相關新聞

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

全聯20多年前懷舊點心引百人共鳴 網友這吃法讓人直呼「長知識」

許多小時候很紅的零食、點心，不知道從什麼時候開始越來越少在貨架上看見，但人們往往還是最懷念那個簡單而熟悉的味道。近日有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上面分享充滿懷舊感的「茉莉茶凍」，勾起網友回憶，直呼「超級懷念的好味道」。

草莓蛋吐司很噁？ 內行人激推「隱藏吃法」：好吃到流淚

不少民眾的早餐都是在外購買，一年商機上看千億元，早餐店的菜單更是推陳出新，滿足消費者的味蕾。對此有網友表示「有沒有人吃草莓蛋吐司被人說很噁心呢」，問題一出立刻掀起熱議，還有老饕跳出來推薦不同吃法。

興大發現新興人畜共通傳染病原 高致死進山區慎防蟲媒

衛福部4月15日新增「發熱伴血小板減少綜合症」為第四類法定傳染病，國立中興大學獸醫學院的研究團隊長期監測結果，發現該病原...

防疫車隊抽佣高？機場公司：司機實領七至八成逾10萬

國民黨立委魯明哲、台北市議員游淑慧、羅智強今舉行記者會指防疫車隊司機被業者抽高達四、五成的費用，交通部卻沒有相關限制。桃...

台北市懸日美景 4月底重現

台北懸日美景又即將登場。氣象局說，台北市忠孝東西路（新生高架以西）與峨眉街（西寧南路以西）等路段，分別在4月29日到5月...

「人民意志」的迷思：《普遍意志》與《平等》推介

目前任教於英國倫敦大學院（UCL）的著名政治理論學者韋爾（Albert Weale），前年出版了一本《人民意志》（The Will of the People）小書，闡釋此概念對當代政治在理論與實踐上的重要性，甚至以「現代迷思」作為副標，來稱呼這一個許多政治人物經常會掛在嘴邊的說法。

海洋生物體內積超細微粒PM1 中山大學研究還會代代相傳

國立中山大學海洋科學系教授劉莉蓮與講座教授陳鎮東研究團隊，投入8年首度證實海洋生物在野外環境會攝取並積累超細懸浮微粒PM...

想靠打折撐過去？餐飲業想活命得有更多創意！

根據《食力》問卷結果，相較於環境、員工的防疫措施，只有4.8%的民眾會將餐飲業者推出的打折促銷等優惠方案視為提升消費意願的最大誘因。不過為了減少疫情衝擊帶來的虧損，許多業者仍陸陸續續推出折價策略的優惠、以其搶救當下的業績，但為了長期的營收表現，需要更有創意、充滿新意的內容才能脫穎而出，讓消費者看見。

「鐵道人才學院」成立 產官學打造智慧鐵道國家隊

蔡政府「前瞻基礎建設計畫」力推全台鐵道建設，估計未來10年提供每年約3萬4000多個就業機會。北科大、元智大學、開南大學...

120公斤婦太重難行走 動手術3月瘦25公斤

體重120公斤的劉姓婦人行動不便，必須有人攙扶，換了人工關節還是走不動，才接受減重手術，術後3個月瘦了25公斤，終於可以...

布局「後疫情時代」綠色紓困 143名學者籲正視氣候變遷

明天是世界地球日50周年，今天首度有143名台灣自然科學家具名連署，呼籲政府及社會正視氣候緊急狀態。學者指出，目前正值新...

熱門新聞

鋒面今報到北、東北部轉濕涼 吳德榮：全台降雨到周五

獨／房租調漲4倍 13年「四知堂」4月底熄燈

夏普製日本口罩 4月21日預定開賣

7-11最強的冷凍微波食品是哪個？ 網列出「不踩雷」清單

明起口罩實名制3.0開跑 預購繳費一次完成

每人1萬元！二星「壽司芳」初登台 訂位滿到5月底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。