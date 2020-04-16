航空城2599公頃面臨徵收衝擊1.6萬人 環團將連署暫緩

台灣史上最大土地徵收案桃園航空城4月29日將進入土徵審議大會，2599公頃土地面臨徵收。環團今天向環保署提起公民告知，航空城中有三個開發行為應辦環評但還未環評，且桃園市府、交通部開發需求面積明顯浮報，將緊急連署，要求行政院跨部會協調，暫緩航空城徵收，並重整、縮減計畫面積，確保合乎公義性與必要性。

航空城核心計畫第三跑道3月通過環評大會，土地徵收審議專案小組也將航空城全案送土徵審議大會，預計4月29日審議，一旦通過，交通部、桃園市府就可發布徵收公告，衝擊6190戶、1萬6367人、2599公頃土地。

環境法律人協會副秘書長黃怡禎表示，航空城當中的自貿港專用區、自貿港區南邊產二用地面積分別為73.78公頃、30公頃，都達10公頃以上須辦環評；埔心溪疏洪設施屬河川水道變更工程，也應實施環評。但這些地段已開始辦理區段徵收，對當地弱勢、產業造成壓力，要求先辦環評才能區段徵收。

環境權保障基金會研究員許博任說，桃園市府主政的航空城「附近地區第一期」、交通部機場園區的「生活地區」同時涉及環評、都市計畫、先行區段徵收，都市計畫應在徵收處分公告一年內發布，並在細部計畫發布前通過環評，由於開發範圍極大，勢必要進入二階環評，但二階環評難以在一年內完成，呼籲盡速啟動環評，否則可能違法。