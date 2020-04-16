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兒童蕁麻疹病因難查一直治不好 竟是黴漿菌作怪

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美兒科部主治醫師陳威毓指出，這名5歲兒童蕁麻疹一直治不好，住院檢查才知是黴漿菌作怪。圖陳威毓提供
奇美兒科部主治醫師陳威毓指出，這名5歲兒童蕁麻疹一直治不好，住院檢查才知是黴漿菌作怪。圖陳威毓提供

奇美醫學中心今天表示，最近發現不少兒童蕁麻疹使用抗組織胺、類固醇藥物無法改善，住院檢查才發現是黴漿菌作怪。蕁麻疹是常見過敏性疾病，發作時皮膚上會有略帶紅色、摸起來浮腫、具有癢感、稍微隆起的斑塊，用手去抓沒有病灶的皮膚會出現類似斑塊，這些皮疹可能幾小時內消失，有如一陣風來去無蹤，也因而俗稱「風疹塊」。

兒科部主治醫師陳威毓指出，這種過敏反應可能造成眼睛周圍或是嘴唇腫脹（金魚眼或是香腸嘴)，甚至在喉部可能影響呼吸。文獻指出人一生約有20%機率發生蕁麻疹，一般超過6周幾乎每天皮膚都出現蕁麻疹才是慢性蕁麻疹。

常見的急性蕁麻疹成因有食物、藥物、昆蟲叮咬、過敏原乳膠、花粉、動物唾液、蕁麻植物等或輸注血液製品、感染A型鏈球菌、黴漿菌、鼻竇炎、肝炎、EB病毒等非常多。

慢性蕁麻疹原因更複雜，冷刺激、運動、洗熱水澡、流汗、皮膚劃紋、壓力、自體免疫、血管炎、甲狀腺疾病、腫瘤甚至不知為何引起。

陳威毓表示，診斷蕁麻疹不難，但要找出原因不易，急性蕁麻疹仍有超過五成找不出原因，除非發現蛛絲馬跡例如每次吃海鮮就會出現，這時可做過敏原檢查，感染是兒童常見病因，有賴詳細病史詢問檢查判斷。

陳威毓說，蕁麻疹若僅有皮膚症狀如紅腫癢等，可冰敷或輕拍緩解，藥物目前以抗組織胺為主，短效第一代抗組織胺雖有嗜睡副作用，不過效果不錯。但如病程較久可選擇第二代抗組織胺，較少嗜睡，若是細菌或黴漿菌則要用特定抗生素治療。較嚴重合併血管性水腫甚至影響到呼吸，須急診處理維持呼吸道暢通，也可能用腎上腺素或是類固醇。至於慢性蕁麻疹以第二代長效抗組織胺為主，療程可能要半年以上。

奇美兒科部主治醫師陳威毓指出，這名5歲兒童蕁麻疹一直治不好，住院檢查才知是黴漿菌作怪。圖陳威毓提供
奇美兒科部主治醫師陳威毓指出，這名5歲兒童蕁麻疹一直治不好，住院檢查才知是黴漿菌作怪。圖陳威毓提供
奇美兒科部主治醫師陳威毓指出，這名5歲兒童蕁麻疹一直治不好，住院檢查才知是黴漿菌作怪。圖陳威毓提供
奇美兒科部主治醫師陳威毓指出，這名5歲兒童蕁麻疹一直治不好，住院檢查才知是黴漿菌作怪。圖陳威毓提供

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