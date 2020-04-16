兒童蕁麻疹病因難查一直治不好 竟是黴漿菌作怪

奇美醫學中心今天表示，最近發現不少兒童蕁麻疹使用抗組織胺、類固醇藥物無法改善，住院檢查才發現是黴漿菌作怪。蕁麻疹是常見過敏性疾病，發作時皮膚上會有略帶紅色、摸起來浮腫、具有癢感、稍微隆起的斑塊，用手去抓沒有病灶的皮膚會出現類似斑塊，這些皮疹可能幾小時內消失，有如一陣風來去無蹤，也因而俗稱「風疹塊」。

兒科部主治醫師陳威毓指出，這種過敏反應可能造成眼睛周圍或是嘴唇腫脹（金魚眼或是香腸嘴)，甚至在喉部可能影響呼吸。文獻指出人一生約有20%機率發生蕁麻疹，一般超過6周幾乎每天皮膚都出現蕁麻疹才是慢性蕁麻疹。

常見的急性蕁麻疹成因有食物、藥物、昆蟲叮咬、過敏原乳膠、花粉、動物唾液、蕁麻植物等或輸注血液製品、感染A型鏈球菌、黴漿菌、鼻竇炎、肝炎、EB病毒等非常多。

慢性蕁麻疹原因更複雜，冷刺激、運動、洗熱水澡、流汗、皮膚劃紋、壓力、自體免疫、血管炎、甲狀腺疾病、腫瘤甚至不知為何引起。

陳威毓表示，診斷蕁麻疹不難，但要找出原因不易，急性蕁麻疹仍有超過五成找不出原因，除非發現蛛絲馬跡例如每次吃海鮮就會出現，這時可做過敏原檢查，感染是兒童常見病因，有賴詳細病史詢問檢查判斷。