行動上網速度文湖線捷運路線最慢？北捷公司這麼分析

國家通訊傳播委員會（NCC）昨公布5家行動寬頻業者行動上網速率量測統計結果，其中在台北捷運5大路線中，4G上網速度，中華電信、台灣大哥大等，最快都在中和新蘆線，最慢則在文湖線；對此，台北捷運公司表示，各電信業者行動上網速度，主要受架設基地台設備規格性能等因素影響。

NCC測試中，中華電信上網速度最快的捷運路線是中和新蘆線，下載速率平均達160.11Mbps；最慢的文湖線則是76.71Mbps，差距1倍多；而台灣大哥大最快的下載速率也在中和新蘆線，平均88.84Mbps，在文湖線則最慢，為70.16Mbps；至於遠傳電信，下載速率平均最快分別為129.42Mbps、也在中和新蘆線，最慢71.63Mbps則在淡水信義線。

針對行動網速問題，北捷公司表示，各業者上網速度取決於架設基地台設備規格性能差異、基地台建設密度，還有當初建置時，業者申請的頻寬也會影響上網速率；另外，NCC測試時，實際網速也會受現場使用人數影響，網速是否能提升，主要看各電信業者如何調整。而NCC也建議民眾可依自身需求選擇適合的行動上網服務。