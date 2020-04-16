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雙北公車減班超過51條 業者盼中央分點「關愛眼神」

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
新冠肺炎疫情持續延燒，不僅重創航空業，雙北公車業者也是這波疫情下的「重災戶」，光是3月載客量就下滑近兩成，雙北14家聯營公車業者，申請減班的公車路線超過51條。本報資料照片
新冠肺炎疫情持續延燒，不僅重創航空業，雙北公車業者也是這波疫情下的「重災戶」，光是3月載客量就下滑近兩成，雙北14家聯營公車業者，申請減班的公車路線超過51條。本報資料照片

新冠肺炎疫情持續延燒，不僅重創航空業，雙北公車業者也是這波疫情下的「重災戶」，光是3月載客量就下滑近兩成，雙北14家聯營公車業者，申請減班的公車路線超過51條。不過公車業者抱怨，交通部近來針對國道客運、計程車業者等提出各項紓困計畫，但對於民眾仰賴最深的市區公車卻出力甚少，希望政府持續加碼紓困之際，也可以分一點關愛的眼神到市區公車。

對此，路政司表示，市區公車本來從99年開始，就推出公路公共運輸計畫，每年皆編列40餘億元經費補助該，免徵汽燃稅、牌照稅；公路總局則說，中央對於運輸業都有相關紓困計畫，一切依照規畫補助。

實際上，受到疫情影響，雙北市區公車不僅運量下滑，過去車廂外廣告大多都是電影廣告，今年也因為好萊塢大片延後上映，廣告收入下滑近兩成左右，由於這波疫情至今看不到終點，讓不少業者都很緊張，擔憂在疫情肆虐下，未來只會更慘。

台北市公車客運同業公會理事長余偉斌說，盡管就載客量來看，市區公車的跌幅沒有國道客運這麼高，但市區公車的運量、票價都需經過政府核定，給業者的合理利潤僅百分之幾，儘管多條路線申請減班，但司機還是要照常出車、排班，也不能放無薪假，人事、車輛等固定成本未減的情況下，業者只能苦撐。

此外，也有業者說，交通部目前針對公車的紓困計畫只有提供酒精、口罩等清潔用品的補助，根本就是杯水車薪，反觀計程車、遊覽車都還有融資利息、人員教育訓練、燃油補貼等補助，但其實公車載客量減少，司機的收入也會連帶影響，公車肩負雙北運輸重責大任，最起碼也要把司機列為中央紓困補助的對象，照顧司機的生活，也讓企業正常經營。

據了解，雙北公車業者近期曾和交通部陳情，北市府也有發函給交通部，希望中央可以幫忙，不過交通部卻稱應回歸法制面，由地方政府負責紓困，直接打了回票。

余偉斌無奈說，如果從法令面來講，主管機關確實是地方政府，但就像是服務性的公車路線，地方政府、中央都各自提供補助，所以中央要紓困也不是不行，不管是中央、地方也好，業者只希望政府可以幫幫忙。

公路總局表示，市區公車屬於地方政府所管轄，目前公路公共運輸計畫，每年大概都編40餘億元經費，其中約有12億元是用在營運虧損補貼；另外也協助業者購買口罩、酒精、額（耳）溫槍等防疫物資。

公車 疫情 國道客運

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