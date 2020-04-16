旅客太少桃機關20登機門 學者：下一步可考慮關航廈

受到新冠肺炎疫情影響，桃園國際機場單日旅客數屢創啟用41年來新低。交通部長林佳龍昨批准關閉20個登機門因應。對此，學者跟業者都表示影響不大，若疫情持續，關航廈或許是個選擇。

長榮大學航管系教授黃泰林說，以現在出入境旅客來看，關登機門影響不大，關航廈反倒可以直接整建，不過能理解不能直接關航廈的考量，畢竟機場免稅店都有跟航廈簽約，且兩個航廈又分開招標，合約都是以10年計算，一旦關了航廈對相關員工生計會造成衝擊。

黃泰林說，若歐美疫情持續沒有受到控制，出入境旅客屢創新低，下一件事就可以考慮關航廈，採漸進式做法，不用一步到位。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰則說，現在登機門很少，有關沒關沒有太大差異。過年高峰一天旅客量有14萬，光是入境旅客就占了7萬，前天入出境相加只有669人，連入境的百分之一都不到。

黃正聰說，現在只能期待疫情結束後的反彈，預計當疫情緩解，第一個月桃機會逐漸出現商務客跟自由行客人，第二個月才會陸續湧現團客。

航空業者聽聞要關登機門則表示，關整個航廈其實是節省成本的最好方式，當然關兩側登機門有它的合理之處，只是影響不大，畢竟現在航班數少，影響本來就有限。一旦關閉登機門，航空公司只能盡量配合辦理。

亦有業者說，關登機門不無小補，但關航廈更好。即便客機人數不多，目前仍會維持營運，貨機能飛也會盡量飛，機場在想辦法，航空公司也在想辦法開源。