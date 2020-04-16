調查：六成青少年出門必戴口罩 佩戴率男高於女

中小學家長擔心孩子染新冠肺炎，金車文教基金會今天發表一項調查，指出約六成青少年每次出門都會戴口罩。且男生戴口罩的比率約六成九，比女生的五成五還高。另有四成三受訪者表示，他們因疫情減少搭乘大眾交通工具，年紀愈小愈不常搭，國小生降幅達56％是最高。

該項調查也發現，近五成也擔心家人不小心感染，另有八成青少年擔心疫情影響家庭經濟收入。金車文教基金會表示，反映青少年的壓力與焦慮，疫情期間除重視個人衛生，心理健康也成新課題。另有五成五青少年更關心國際議題，是疫情帶來的正向效果。

還有八成青少年減少外出社交活動，四成三在家時間比往常更多，且在家頻率由南至北遞增，北部最高、東部最低。

金車文教基金會總幹事曾清芸說，疫情期間鼓勵家長多與青少年溝通，讓孩子共同參與，一起努力減少疫情對家裡經濟衝擊。另也要注重心理健康，用正向防疫減少不必要的恐慌及焦慮。

張老師基金會執行長涂喜敏說，疫情讓許多孩子更關注個人健康問題及國際議題，是危機也是轉機。建議師長和家長教導孩子保護身體健康，也藉此引領學生重新檢視生活中「想要」和「需要」，透過國際關懷行動，分享台灣防疫經驗，提升自尊感及全球公民責任。

在學習與生活上，金車表示，超過七成青少年覺得校內、校外學習都不受影響，且網路學習機會增加，三成四青少年表示學校使用線上網路教學的時間比平常多，北部學生高達四成三。

金車表示，這項調查今年3月底開始進行問卷施測，對象是全台國小五年級至高中職青少年。一共回收網路問卷9667份、紙本1538份，共回收有效問卷1萬1205份。在信心水準97％的情況下，抽樣誤差在正負3％以下。