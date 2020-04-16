快訊

性侵幼妻養女「鮑毓明案」？中國販售兒童的送養黑色產業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸運紓困2.0駕駛薪資補貼3萬 朝「從人且從車」

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
交通部公路總局這兩天將公告陸運產業紓困2.0，比照觀光從業人員給予連續3個月、每月1萬元的薪資補貼及國道客運營運三級補助，總預算約36億元。中央社
交通部公路總局這兩天將公告陸運產業紓困2.0，比照觀光從業人員給予連續3個月、每月1萬元的薪資補貼及國道客運營運三級補助，總預算約36億元。中央社

在新冠肺炎疫情中受創的不只觀光業，遊覽車計程車、租賃業代雇駕駛的生意也一落千丈，交通部公路總局這兩天將公告陸運產業紓困2.0，比照觀光從業人員給予連續3個月、每月1萬元的薪資補貼及國道客運營運三級補助，總預算約36億元。

公路總局表示，運輸業駕駛的樣態多，計程車就有受雇駕駛、自備車靠行、合作社、個人車行等，在訂定請領資格時必須謹慎而面面俱到。由公司代為投保勞保的計程車受雇駕駛，3萬元的補助是給雇主；其餘無雇主的駕駛是由本人領取，靠行的駕駛要與車行有契約關係、標的車號 。

部分駕駛是租車兼差，為把補貼發給以此維生的人，公路總局規畫以每月租車至少16天。公路總局說，有的車輛是一天中不同時段、不同人使用，未來應會朝向「從人且從車」，一部車兩人輪流開，只能請領一分薪資補貼。不過一切尚待核定。外傳無雇主的駕駛必須向職業工會投保才有資格，公路總局說，並沒有這樣的條件。

至於公路總局第一波紓困方案推出後，有車主抱怨某大型融資公司要求先繳清一筆展延的利息才能辦展延，且最後只獲得展延本金3個月。公總運輸組長林義勝說，對融資公司的提案是車主只需繳本金的三到五成，因展延「加計」的利息由公總補助；若無法負擔原本要繳的利息，可向經濟部申請中小企業紓困。

他說，確實有融資公司提出不必繳本金，但要先一次繳完二、三萬元的利息，公總已請各地監理所協助溝通。這方案並非對所有人不利，要看各別狀況，進度比較緩慢。依交通部公布的資料至4月14日為止，核准3家、共23輛車的利息補貼，總共2.2萬。

疫情紓困 遊覽車 計程車

延伸閱讀

協助運輸業紓困 高雄市區監理所展開全面調查

竹圍台2線瓶頸拓寬 立委要推動重啟

交通部最新公告！ 即起搭飛機、船未戴口罩最重罰1.5萬

計程車司機 因不明原因墜落高屏橋

相關新聞

旅客太少桃機關20登機門 學者：下一步可考慮關航廈

受到新冠肺炎疫情影響，桃園國際機場單日旅客數屢創啟用41年來新低。交通部長林佳龍昨批准關閉20個登機門因應。對此，學者跟...

把握好天氣！ 下周又有鋒面通過恐變天

中央氣象局說，今天白天起東北季風減弱，環境轉為東南風，各地氣溫回升，因水氣不多，僅東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多...

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

3月地球體檢報告公布 賈新興：141年來第二熱的3月

天氣風險公司總監賈新興在臉書發表「2020年3月地球體檢報告」一文，他表示，今年3月是141年來第二熱的3月，8.17%...

今明兩天晴朗 吳德榮：下周二起濕涼多雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天晴朗穩定，白天微熱，早晚偏涼微冷，日夜...

結束連六降恐又大跌 下周汽、柴油價估調降0.9元

本周才終止連六降，下周汽、柴油受到新冠肺炎持續延燒歐美影響，預估恐將再次下跌0.9元。

行動上網速度文湖線捷運路線最慢？北捷公司這麼分析

國家通訊傳播委員會（NCC）昨公布5家行動寬頻業者行動上網速率量測統計結果，其中在台北捷運5大路線中，4G上網速度，中華...

雙北公車減班超過51條 業者盼中央分點「關愛眼神」

新冠肺炎疫情持續延燒，不僅重創航空業，雙北公車業者也是這波疫情下的「重災戶」，光是3月載客量就下滑近兩成，雙北14家聯營...

調查：六成青少年出門必戴口罩 佩戴率男高於女

中小學家長擔心孩子染新冠肺炎，金車文教基金會今天發表一項調查，指出約六成青少年每次出門都會戴口罩。且男生戴口罩的比率約六...

陸運紓困2.0駕駛薪資補貼3萬 朝「從人且從車」

在新冠肺炎疫情中受創的不只觀光業，遊覽車、計程車、租賃業代雇駕駛的生意也一落千丈，交通部公路總局這兩天將公告陸運產業紓困...

疫情間諮詢專線遭打爆 健保署推「阿Ken」線上客服

新冠肺炎疫情延燒，衛生單位電話接不停，衛福部健保署諮詢專線單月進話量達過去平均值的1.5倍。有鑑於此，健保署推出24小時...

「書寫南部人心聲」 專訪女作家陳育萱

小說家陳育萱2015年出版了大獲好評的長篇小說《不測之人》，時隔五年再推出短篇小說集《南方從來不下雪》。從臺南、高雄回返到故鄉彰化定居，陳育萱對南部又有更多理解與認識。在新作裡，陳育萱寫出她所體驗到的南方野境世界。

熱門新聞

買口罩拿到「台灣隱藏版」網狂求交換！三購買地點曝光

誰敢跟小S比舞技？女兒許曦文薄紗跳芭蕾 接亞洲代言

家長看過來！手機預購兒童口罩開跑 4步驟簡單到手

創紀錄！桃機一航廈入境人數掛蛋

一航廈入境人數掛蛋！ 桃機五方案因應 林佳龍拍板關20登機門

兒童口罩網購首日預購件數暴增5倍 臨櫃綁定人潮激增

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。