陸運紓困2.0駕駛薪資補貼3萬 朝「從人且從車」

在新冠肺炎疫情中受創的不只觀光業，遊覽車、計程車、租賃業代雇駕駛的生意也一落千丈，交通部公路總局這兩天將公告陸運產業紓困2.0，比照觀光從業人員給予連續3個月、每月1萬元的薪資補貼及國道客運營運三級補助，總預算約36億元。

公路總局表示，運輸業駕駛的樣態多，計程車就有受雇駕駛、自備車靠行、合作社、個人車行等，在訂定請領資格時必須謹慎而面面俱到。由公司代為投保勞保的計程車受雇駕駛，3萬元的補助是給雇主；其餘無雇主的駕駛是由本人領取，靠行的駕駛要與車行有契約關係、標的車號 。

部分駕駛是租車兼差，為把補貼發給以此維生的人，公路總局規畫以每月租車至少16天。公路總局說，有的車輛是一天中不同時段、不同人使用，未來應會朝向「從人且從車」，一部車兩人輪流開，只能請領一分薪資補貼。不過一切尚待核定。外傳無雇主的駕駛必須向職業工會投保才有資格，公路總局說，並沒有這樣的條件。

至於公路總局第一波紓困方案推出後，有車主抱怨某大型融資公司要求先繳清一筆展延的利息才能辦展延，且最後只獲得展延本金3個月。公總運輸組長林義勝說，對融資公司的提案是車主只需繳本金的三到五成，因展延「加計」的利息由公總補助；若無法負擔原本要繳的利息，可向經濟部申請中小企業紓困。

他說，確實有融資公司提出不必繳本金，但要先一次繳完二、三萬元的利息，公總已請各地監理所協助溝通。這方案並非對所有人不利，要看各別狀況，進度比較緩慢。依交通部公布的資料至4月14日為止，核准3家、共23輛車的利息補貼，總共2.2萬。