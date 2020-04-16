一航廈入境人數掛蛋！ 桃機五方案因應 林佳龍拍板關20登機門

受到新冠肺炎疫情衝擊，桃園國際機場4月單日與運量跌破千人以下，前天更只有669人，第一航廈入境人數還掛蛋，屢刷新啟用41年來紀錄，是否比照新加坡關閉其中一個航廈，引發外界關注。據了解，桃機上周向交通部提出五大方案，交通部長林佳龍昨已批准，選擇縮減第一及第二航廈共20個登機門因應。

桃機提出的五個方案分別是關閉一航，預計一周影響250班次（以4月第一周額度去算）；關閉二航，預計一周影響400班次，關閉北側則預計一周影響400班次；關閉南側的話，預計一周影響270班次；最後一個方案則是關閉兩側登機口，一周影響240班次，是其中影響幅度最小。

根據桃機所提報告內容指出，基於營運維護及空側運用等方向評估，建議採取方案五，關閉一航A1到A5、B1到B5，同時關閉第二航廈C1到C6及D1到D10，共20個登機門（桃機共有38個登機門）。一旦限縮服務範圍，可節省機場維護費用、擴大執行維護保養檢修，免稅店也能集中經營。

據了解，林佳龍昨已批示如桃機公司所擬，依方案五處理。縮減部分登機門，除減輕營運壓力，也期能強化防疫效能。

對此，桃機總經理林祥生說，機場是實際場面管理者，底下有很多單位，包含民間企業，經過整體考慮，做出專業比較後，分析各分案利弊，提出後讓林佳龍來做綜合判斷。

林祥生也說，隨著疫情持續，國人逐漸減少搭飛機，但疫情期間不會讓機場空轉，2月14日開始就進行一系列整修，迄今已做了兩個多月。

交通部常務次長祁文中說，有請桃機評估，要考慮的面相滿多的，會把該做的、能做的趕快去做，當然也要考慮在疫情緩解的時候可以立即正常營業。

桃機內部人士說，直接關閉一航或是二航都是有討論過的，不過一航以華航航班為主，二航則是長榮、昇恆昌、新東南等，關任何一個都會有影響，且桃機有向蔡英文總統承諾過不會影響員工生計，所以最後關閉航廈一事不了了之。